Erdoğan’ın izleyeceği maçın biletleri AKP Gençlik Kollarına mı verildi?

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, 30’uncu Cumhurbaşkanlığı Basketbol Kupası maçını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da izleyeceği için, 8 bin 500 maç biletinin AKP Gençlik Kolları'na verildiği iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Oran, Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç’a, “Basketbol final maçı biletlerinin 24 saat öncesinden satılmaya başlanması normal bir durum mudur, bunun daha önce yaşanmış örnekleri hangileridir?” diye sordu.

Oran’ın verdiği soru önergesinde, “Final maçı için Arena’da toplam 12 blokta biletli seyirci yer alacağı, biletlerin biner adedinin Fenerbahçe Ülker ve Pınar Karşıyaka taraftarlarına satılacağı, geri kalan 8500 biletin ise davetlilere dağıtılacağı bilgisi doğru mudur?” denildi.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Gençlik ve Spor Bakanı'na yönelttiği konuyla ilgili soru önergesi şöyle:

Türkiye Basketbol Ligi'nde 2014-2015 sezonunun açılışı 8 Ekim 2014 tarihinde yapılacak. Saat 19.30’da 13 bin kapasiteli Ankara Arena’da başlayacak 30.Cumhurbaşkanlığı Kupası final maçı karşılaşmasında, geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi şampiyonu Fenerbahçe Ülker ile Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Pınar Karşıyaka mücadele edecek.

Daha önce Konya’da oynanacağı açıklanan ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelme ihtimaline karşın Ankara’ya alınan final maçı için neden bu kadar gizlilik uygulanıyor? Herhangi bir güvenlik riskine karşı emniyet güçlerinin bir spor salonunda güvenliği sağlama yeterliliği yok mudur?

Final maçının oynanacağı yer neden birkaç gün öncesine kadar sır gibi saklandı?

Final maçı için biletlerin satışı neden gecikti, biletix üzerinden yapılacak bilet satışları neden 7 Ekim 2014 saat 20.00’dan itibaren başladı?

Basketbol final maçı biletlerinin 24 saat öncesinden satılmaya başlanması normal bir durum mudur, bunun daha önce yaşanmış örnekleri hangileridir?

Final maçı için Arena’da toplam 12 blokta biletli seyirci yer alacağı, biletlerin biner adedinin Fenerbahçe Ülker ve Pınar Karşıyaka taraftarlarına satılacağı, geri kalan 8500 biletin ise davetlilere dağıtılacağı bilgisi doğru mudur?

Maça davet edilecek kişiler kimlerdir, bunları kim belirledi? Davetliler neye göre belirlendi, siz mi belirlediniz?

AKP Gençlik Kolları üyelerinin maça davetli olarak katılarak Erdoğan lehine tezahürat yapacakları bilgisi doğru mudur? AKP Gençlik Kolları’na kaç adet davetiye verildi?

Final maçının yerinin gizlenerek bilet satışlarının geciktirilmesi ve taraftarlara çok az bilet satılması, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası’nın finalinde o dönem başbakan olan Erdoğan’ın yoğun protestolara maruz kalmasından mı kaynaklanmaktadır?

Maçtan bir gün önce takım baş antrenörleri ve kaptanlarının ortaklaşa düzenlediği ve geleneksel hale gelen Cumhurbaşkanlığı finali basın toplantısı bu kez neden yapılamadı? İlk kez yaşanan bu durumun sorumluları kimdir?