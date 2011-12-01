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Politika

Erdoğan'ın istirahati sürüyor İSTANBUL (A.A)

01 Aralık 2011 17:53

-Erdoğan'ın istirahati sürüyor İSTANBUL (A.A) - 01.12.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sindirim sistemi ameliyatı olduğu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu olduğu Salı gününden beri Üsküdar'daki konutunda dinleniyor. Başbakan Erdoğan'ın dinlendiği evinin etrafındaki geniş güvenlik önlemleri de devam ediyor. Basın mensupları da, Başbakan Erdoğan'ın konutunun bulunduğu caddenin karşısındaki arsada bekliyor. Başbakan Erdoğan'ın enfeksiyon kapma riski nedeniyle dün olduğu gibi bugün de evine ziyaretçi kabul edilmiyor. Bu arada, Erdoğan'ın evinin bulunduğu caddeye konulan kürsü üzerinde dün açılan ve dileyenlerin ''geçmiş olsun'' dileklerini yazdığı defter önünde zaman zaman vatandaşlar kuyruk oluşturuyor.

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