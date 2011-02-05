'Erdoğan'ın istediği yetki Obama’da bile yok!'

T24 - CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye’de başkanlık sistemi uygulandığını söyleyerek, “Başbakan cumhurbaşkanını, komutanları, valileri seçiyor. Eline geçirdiği yetkiler, sistemin örnek olarak gösterildiği ABD Başkanı Obama’da bile yok” dedi.



Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın Mısır’da halkın sesine kulak verilmesini istediğini, ancak kendi halkını coplarla, biber gazıyla susturduğunu belirtti. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de şu anda fiili bir başkanlık sistemi uygulaması var. Başbakan, cumhurbaşkanını, Meclis başkanını, komutanları, valileri seçiyor. Başbakan’ın eline geçirdiği yetkiler Hüsnü Mübarek’de yok. Hele sistemin örnek olarak gösterildiği ABD Başkanı Obama’da bile yok bu yetki” dedi. Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak için dün geldiği Almanya’da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:





'Bir Spartaküs gerekiyor'



Mısır’da ve diğer ülkelerde yaşananları işsizliğin ve yoksulluğun başkaldırısı olarak değerlendirmek mümkün. Ancak onlara bir ‘Spartaküs’ gerekiyor. Halk kendine bir ‘Spartaküs’ çıkartmalı. Spartaküs, (Antik Roma Cumhuriyeti’nde özgürlük için savaşmış ve ayaklanmaya önderlik etmiş köle.) bu ülkelere özgürlük ve demokrasi getirecek. O nedenle, eylemleri farklı yerlere çekmektense, halkın talebini iyi okumak gerekiyor.





'Halkın sesine kulak ver'



Başbakan’ın Mısır için ‘Tribünden seyretmeyeceğiz’ açıklaması ‘İç işlerinize müdahale ederim’ demek. Zaten, Mısır hükümeti ‘Kendi işine bak’ diyerek ilk tepkisini verdi. Kendi işimize baktığımızda ise Mısır için söylediklerimizin tam tersini görüyoruz. ‘Halkın sesine kulak ver’ diyoruz, kendi halkımıza kulak vermiyoruz. Onları coplarla, biber gazlarıyla susturuyoruz.





'Kendine özgürlük istiyor'



Bu iktidarın çifte standardı. Başbakan sadece kendisine oy verenleri halk olarak görüyor. Başbakan her zaman kendisi için özgürlük istiyor. Baskı rejimi yaratmaya çalışıyor. Karşıt görüşlere tahammül edemeyen bir yapısı var.





'Asma kesme dönemi'



Başbakan bir tek yargıç olarak karar veremiyor. Yakında o konuda da adım atar, yargı kararlarının altına imza koymak ister. Daha önce 23 Nisan Bayramı’nda koltuğuna oturttuğu küçük çocuğa ‘Başbakan sensin. İster as ister kes’ demişti. Ağır ağır ‘asma kesme’ dönemine gireceğiz, böyle anlaşılıyor.





'Almanya’da oy kullanılmalı'



Almanya’da oy kullanılması için hükümete görev düştüğünü söyleyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Büyükelçilik ve konsolosluklarda vatandaşların oy kullanmalarının yolu açılmalı. Trenle, uçakla insanların oy kullanmaya gitmesine gerek kalmadı. Daha önce seçimlerin geriliminin Almanya’ya yansıyacağı için, huzursuzluk çıkacağı için, oy kullanma izni vermiyorlardı. Türklerin böyle bir gerileme sebep olacağını sanmıyorum. Hükümet aktif rol oynayıp Alman makamlarını ikna etmelidir.”







