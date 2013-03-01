Erdoğan'ın 'Siyonizm' sözlerine ABD'den de tepki geldi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tıpkı siyonizm gibi, antisemitizm, faşizm gibi, İslamofobinin de bir insanlık suçu olarak görülmesi kaçınılmaz hal almıştır" sözlerine İsrail'den sonra ABD'de de tepki gösterdi. ABD, Erdoğan'ın "siyonizm"le ilgili sözlerini kınadı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avusturya'nın başkenti Viyana'daki "5. Medeniyetler İttifakı Forumu"nda yaptığı konuşma, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan sonra ABD'nin de tepkisini çekti.

Başbakan Erdoğan'ın "siyonizm"i insanlığa karşı işlenen suç kategorisinde sayması Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Tommy Vietor tarafından kınandı.

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Vietor, "Başbakan Erdoğan'ın siyonizmi insanlığa karşı işlenmiş bir suç kategorisinde sınıflandırmasını reddediyoruz. Bu saldırgan ve yanlış bir tanım" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, Başbakan Erdoğan'ın "5. Medeniyetler İttifakı Forumu''nda yaptığı açıklamaya tepki göstermişti.

'Bu karanlık ifede...'

İsrail Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamada, ''Başbakan Binyamin Netanyahu, Başbakan Erdoğan'ın siyonizm ve faşizmi kıyaslayan beyanatını kınamıştır'' denildi. Erdoğan'ın açıklamalarını hedef alan Netanyahu, "Bu karanlık ve yalan ifade, dünyadan geçtiğini düşündüğümüz bir düşüncedir'' dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Avusturya'nın başkenti Viyana'daki "5. Medeniyetler İttifakı Forumu''nda önceki gün yaptığı konuşmada, ''Tıpkı antisemitizm gibi, tıpkı faşizm gibi İslamofobiyanın da bir insanlık suçu olarak görülmesi kaçınılmaz hal almıştır'' demişti.

Siyonizm nedir?

"Siyonizm" kelimesi, Siyon (İbranice: Tzi-yon) kelimesinden türetilmiştir. İsim esas olarak, Kudüs yakınlarında bulunan Siyon Dağı ile bu dağ üzerindeki Siyon Kalesi'ni belirtmek için kullanılmaktaydı. Sonraları, Kral Davud döneminde, "Siyon" tüm Kudüs şehrine ve İsrail Diyarı'na atıfta bulunan bir kapsam haline geldi. Tevrat'taki birçok ayette, İsrailoğullarından Siyon halkı, Siyon'un oğulları ya da kızları olarak bahsedilir.

Siyonizm günümüzde, Filistin'de Yahudiler için yeniden bir vatan kurulmasına destek veren uluslararası Yahudi siyasi hareketine dönüştü. Söz konusu alan, Tevrat'ta bahsi geçen ve İsrail Diyarı (İbranice: Eretz Yisra'el) adı verilen topraklar olarak görülüyor. İsrail'in kurulmasından bu yana, Siyonist hareket de şekil değiştirerek öncelikle Modern İsrail devletinin desteklenmesi amacı ile varlığını sürdürüyor.