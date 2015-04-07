Erdoğan'ın İran ziyaretine yönelik tepkiler devam ediyor

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hüseyin Nakavi Hüseyni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İran ziyareti ile ilgili "Ülkeyi aşağılayan birisinin ayaklarının altına kırmızı halı sermek diplomasimiz için utanç vericidir" açıklamasında bulundu.

İran’ın yarı resmi Fars ajansına açıklamada Erdoğan'ın İran'a yönelik açıklamalarından sonra ziyaretin iptal edilmesi gerektiğini belirten Hüseyni, "Hükümet, Erdoğan’ın İran’a yönelik sözlerinden sonra bu ziyaretin yapılmasına izin vermemeliydi. Bu ziyaret ya lağvedilmeliydi yahut ertelenmeliydi" dedi. Hüseyni, Ruhani hükümetinin ertelemeye yönelik bir adım atmamasından rahatsızlık duyduklarını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarına İranlı milletvekilleri de tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yemen'de yaşananlarla ilgili olarak yaptığı, " İran bölgeyi domine etme çabası içinde. Yemen, Suriye ve Irak’ta ne gücü varsa çekmesi lazım" açıklamasının ardından, İran meclisinden bir grup milletvekili bu tutumu eleştirerek İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den Erdoğan’ı uyarmasını talep etmişlerdi.

Milletvekillerinin talebinin üzerine Erdoğan, bir açıklama daha yaparak, "Bunlar muhatabım değil. Kaldı ki bizim ziyaretlerimizi o tür kişiler belirleyecek değil. Gideriz veya gitmeyiz kararını verecek olan biziz" ifadelerini kullanmıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce 2 gün olarak planlanan ancak bugün günü birlik olarak düzenleneceği açıklanan İranziyareti için yarın yola çıkacak.