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Dünya

İranlı 65 milletvekilinden Ruhani'ye 'Erdoğan'ı uyar' mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü Tahran'a gidecek

06 Nisan 2015 10:09

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın salı günü yapacağı Tahran ziyareti öncesi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye 65 milletvelkilinden mektup gitti. Mektupta, Erdoğan'ın sert şekilde uyarılması isteniyor.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Erdoğan'ı İran'la ilgili 'basiretsiz' açıklamasından dolayı sert bir şekilde uyarmasını talep etti.

Vekiller ayrıca Ruhani'den, İran halkına yaptığı hakaretlerden dolayı  resmen özür dilemesi için Erdoğan'a baskı yapmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap ülkelerinin Yemen'e karşı başlattığı harekatı desteklediğini açıklarken, "İran bölgeyi adeta domine etmeye çalışmaktadır. Bu durum bizi, Körfez ülkelerini rahatsız etmeye başlamıştır. Buna gerçekten tahammül etmek mümkün değil" demişti.

Salı günü İran'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yanı sıra, dini lider Ali Hamaney ile görüşmesi bekleniyor.

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