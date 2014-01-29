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Erdoğan'ın İran ziyaretinde 'yanlış tercüme' heyecanı yaşandı

Başbakan Erdoğan İran temasları sırasında yaşanan yanlış bir tercüme herkesi heyecanlandırdı

29 Ocak 2014 16:30

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangari'nin düzenlediği ortak basın toplantısında, görevli tercüman Cihangari'nin sözlerini Türkiye'nin İran'dan yeni doğalgaz alımı konusunda anlaşmaya varıldığı şeklinde çevirdi.

Basın toplantısı biter bitmez Türk gazeteciler soluğu Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın yanında aldı. Ancak Yıldız, bir anlaşma olmadığını görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

İki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalanırken Başbakan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Ahmed Davutoğlu, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangir'e de Cevad Zarif eşlik etti. İki bakan zaman zaman bir araya gelip, kendi heyetlerini bilgilendirdi.

 

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