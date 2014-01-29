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Erdoğan'ın İran ziyaretinde Ruhani'den mesaj: Suriye için hepimiz birleşmeliyiz

Tahran'da resmi temaslarını sürdüren Başbakan Erdoğan, Sadabad Sarayı'nda gerçekleştirilen öğle yemeğinde, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi

29 Ocak 2014 17:14

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. Görüşmenin fotoğrafını Twitter'dan paylaşan Ruhani, "Suriye için hepimiz birleşmeliyiz" mesajı verdi.

Tahran'da resmi temaslarını sürdüren Başbakan Erdoğan, Sadabad Sarayı'nda gerçekleştirilen öğle yemeğinde, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi. Yemekte Başbakan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik de eşlik etti.

 

Görüşme uzayınca konuşma iptal edildi

 

Başbakan Erdoğan'ın, İran Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü’nde yapacağı konuşma iptal edildi. İptale gerekçe olarak, Erdoğan ve Ruhani arasındaki görüşmelerin uzaması gösterildi. Başbakan Erdoğan, Ruhani ile görüşmesinin ardından enstitüye geçerek ve Türkiye-İran ilişkileri hakkında bir konuşma yapacaktı. Daha sonra da dini lider Ayetullah Ali Hamaney'le görüşmeye geçecekti. Program sarkınca, enstitüdeki konuşma iptal edildi.

Erdoğan'ın Hamaney'le görüştükten sonra Türkiye'ye hareket etmesi bekleniyor.

Hasan Ruhani görüşmenin ardından Suriye ile ilgili bir tweet attı ve Başbakanla fotoğrafını paylaştı. Ruhani attığı tweet'te, “Suriye’deki durum yıkıcı. Savaşı durdurmak ve zalimce ölümlerin sürmesini engellemek için hepimiz birleşmeliyiz” yazdı.

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