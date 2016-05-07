Erdoğan'ın imam hatip hocası: Dans edip içki içseydi, kumar oynasaydı onlar için çok iyi cumhurbaşkanı olurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imam hatip lisesinde okuduğu dönem öğretmenliğini yapan Mehmet Yahya Kutluoğlu, "Eğer Erdoğan dans edip içki içseydi, kumar oynasaydı onlar için çok iyi cumhurbaşkanıydı. Modern geçinen zihniyetler, ülkemizin cumhurbaşkanı namaz kılıyor diye hazmedemiyorlar" görüşünü savundu. Kutluoğlu, Erdoğan'ın öğrencilik yıllarına ilişkin olarak, "İyi bir öğrenciydi. Temiz ve iyi giyinir, fiyakalı bir delikanlı, İstanbul beyefendisi idi. Ayrıca bir şahsiyeti vardı. Öğrenci disiplin kurulu başkanı idi. Sözü geçer, öğrenciler arasında saygınlığı vardı. O zamandan belliydi liderlik duruşu" diye konuştu.

Devletin kayyum atayarak el koyduğu ve kısa bir süre sonra kapatılacağı açıklanan Zaman gazetesinden Ömer Faruk Örkçü'nün sorularını yanıtlayan (7 Mayıs 2016) Kutluoğlu'nun açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı çevrelerce kabullenilmemesi imam hatip mezunu olmasına bağlanabilir mi?

Eğer Tayyip Erdoğan dans edip içki içseydi, kumar oynasaydı onlar için çok iyi cumhurbaşkanıydı. Modern geçinen zihniyetler, ülkemizin cumhurbaşkanı namaz kılıyor diye hazmedemiyorlar. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük devlet adamı kesinlikle Tayyip Erdoğan'dır. Resulullah devrinden beri iman ile küfür çarpışır. Bunlar uyum sağlayamaz, bir arada çalışamazlar. Ya sen namaz kılacaksın ya ben içki içeceğim ki barışalım, mesele bu.

Yıllarca imam hatip mezunlarına katsayı uygulandı, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Katsayı büyük bir yanlıştı. Ne kanuna, ne, vicdana uyan bir durumdu. Ben Vefa Lisesi'nden mezun oldum, sen imam hatipten mezun oldun. İkimiz de lise mezunuyuz. Üniversite sınavına girdiğimizde bende katsayı bahis konusu. Bu haksızlığı şimdiki Cumhurbaşkanımız kaldırdı.

Gelelim öğrenciniz Recep Tayyip Erdoğan'a. Nasıl bir öğrenciydi?

Son sınıflara ders verdiğimde Sayın Cumhurbaşkanı öğrencimdi. 1965-1966 yıllarında hocalığını yaptım. İyi bir öğrenciydi. Temiz ve iyi giyinir, fiyakalı bir delikanlı, İstanbul beyefendisi idi. Ayrıca bir şahsiyeti vardı. Öğrenci disiplin kurulu başkanı idi. Sözü geçer, öğrenciler arasında saygınlığı vardı. O zamandan belliydi liderlik duruşu.

FETÖ veya paralel yapı. Sizce bunlar neyi amaçlıyor?

Paralel yapının karşı çıktığı adam İslam'ı yaşamak istiyor, hizmet etmek istiyor ve sen engel oluyorsun ona. Şimdiye kadar kaç tane ihtilal gördük, hangisinden memnun kaldık? Baştaki kişi bir hizmet veriyorsa millet ondan memnun ise milletin iradesine karşı çıkmak akıl kârı bir iş değil. Paralel yapı milletin iradesine karşı çıktı. Milletin seçip oraya gönderdiği bir adamı darbe girişimi ile aşağı alman hangi kanuna, hangi vicdana, hangi İslam'a sığar? Müslüman'ım diye geçiniyorlar. Madem senin sözün İslam âleminde geçerli, Müslüman âlemine yapılan zulümleri lanetlesene. İsrail'in katliamını daha lanetlemiyorlar.