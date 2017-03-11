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Ekonomi

Erdoğan'ın "İlgileniyoruz" dediği uçak firmasından açıklama

Erdoğan'ın Türkiye'nin ilgilendiğini söylediği MS-21 tipi Rus yolcu uçaklarının üreticisi İrkut şirketi, bazı Türk şirketlerle görüşme halinde olduklarını açıkladı

11 Mart 2017 23:57

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye, Rusya'dan MS-21 uçakları almakla ilgileniyor" açıklamasının ardından açıklama yapan Rusya Birleşik Uçak Şirketi'ne bağlı irkut'tan bir yetkili, MS-21 tipi yolcu uçaklarının satışı konusunda bazı Türk havayolu şirketleriyle görüştüklerini ifade etti.

Erdoğan, Moskova'daki Türk-Rus Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının başında yaptığı açıklamada, MS-21 tipi uçaklara ilgi duyduklarını söylemişti.

 MS-21 hakkında

MS-21, İrkut şirketi tarafından geliştirilen 150-212 kişilik kısa ve orta menzilli çift motorlu yolcu uçağı.

Uçak, motoru, kabin aksamı ve sistemi alanındaki en son teknoloji kullanılarak geliştirilen MS-21'in, 'Tu', 'Yak' ve 'An' serisi uçakların yerini alması bekleniyor.

MS-21'lerin test uçuşlarına da 2017 içinde başlaması planlanıyor.

 

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