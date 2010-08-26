-ERDOĞAN'IN HEDİYESİ DÜĞÜNÜ ERKENE ALDIRDI ORDU (A.A) - 26.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen pazar günü Ordu'nun Ünye ilçesinde gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette 10 bin lira düğün hediyesi verdiği nişanlı çift, 25 Eylül 2010 tarihinde evlenme kararı aldı. Damat adayı Tolga Özkan, Başbakan Erdoğan'ın kendilerine düğün hediyesi olarak 10 bin lira verdiğini ve bu yardımın ardından ailelerin bir araya gelerek erken düğün yapma kararını aldığını söyledi. Geçen pazar günü Başbakan Erdoğan'ı taşıyan helikopterin kullanılmayan Ünye Havaalanına aniden inerek kendilerini şaşırttığını ifade eden ve halen kendi aralarında ''gökten Başbakan indi'' şeklinde espriler yaptıklarını söyleyen Özkan, o günü yaşadıklarını şöyle anlattı: ''Sayın Başbakanımız helikopterle alana indiğinde önce çok şaşırdık. Başbakanımız ilk olarak komşumuz olan 52 yaşındaki Recep Kaya'nın evine gitti. Biz de merakımızdan yanına giderek bir süre sohbet ettik. Bu sırada bulunduğumuz yere nişanlımın kardeşleri Mehmet Ali ve Abdurrahman Çapar geldi. Başbakanımız bu çocukları görünce önce sevdi ve daha sonra bana kim olduklarını ve nereden geldiklerini sordu. Biz de Şanlıurfa'dan fındık toplamaya geldiklerini söyledik. Bu sırada sohbetimiz koyulaştı. Ben de çocukların nişanlımın kardeşleri olduğunu söyledim. Bunu duyan sayın Başbakanımız çok sevindi, 'çok güzel, ülkede ayrımcılık, ırkçılık yok' dedi. Bu durum kendisinin çok hoşuna gitti.'' Daha sonra Başbakan Erdoğan'ın Ordu'daki iftar programına yetişmek için helikoptere yöneldiğini ve bu sırada nişanlısı Birgül Çapar'ın ailesinin yanlarına geldiğini hatırlatan Özkan, şunları kaydetti: ''Başbakanımız onları da görünce sohbet etti. Nişanlımın babasına 'düğün ne zaman?' diye sordu. Düğünün neden geciktiğini sordu. Nişanlımın babası da 'maddi durumlardan dolayı düğünü erteledik' dedi. Böyle bir cevap karşısında Başbakanımız üzüldü ve 'ben elimizden geldiği kadarıyla sizlere yardım edeceğim' dedi. Sonrasında ise 10 bin lira para yardımında bulundu. Bunu düğün hediyesi olarak verdi. Bizler de bu hediyeler için kendisine çok teşekkür ettik. Bizim kendisinden kesinlikle bir para talebimiz olmadı. Kendisi isteyerek verdi. Biz sadece kendisinden iş istedik. Kendisinden Allah razı olsun.'' -''10 BİN LİRA AYNI GÜNÜN GECESİ TESLİM EDİLDİ''- Başbakan'ın düğün hediyesi olarak verdiği 10 bin liranın aynı günün gecesinde ailesine teslim edildiğini belirten Tolga Özkan, ''Aile büyüklerimizi arayan Başbakanlık yetkilileri Çarşamba Havaalanına gelmelerini söyledi. Onlar da havaalanına giderek 10 bin lirayı teslim aldı. Bir kez daha Sayın Başbakanımıza basın aracılığıyla teşekkür ederiz. Bizleri çok onurlandırdı, mutlu etti. Başbakanımız o kadar doğal ve sade bir insan ki, o tamamen bizlerden biri gibi'' diye konuştu. -''BELEDİYEDE OĞLUMUZA İŞ VERİLMESİNİ SÖYLEDİ''- Damat adayı Tolga Özkan'ın babası Ahmet Özkan ise Başbakan Tayyip Erdoğan'ın sürpriz ziyareti ile adeta şok olduklarını anlatarak, şunları kaydetti: ''Biz Başbakanımızın yanına gittiğimizde asla para talebinde bulunmadık. Başbakanımız mutlaka çocuklara düğün yardımında bulunmak istediğini belirtti. Biz de kendisine 'para önemli değil, çocuğumuzun işi olsun yeterli' dedik. Başbakanımız bu sırada bana 'ayıp ediyorsun para da lazım tabiki' dedi. Sonra yanındaki kişilere sorarak, 'burası nereye bağlı?' dedi. Kendisine bulunduğu yerin Ünye ilçesine bağlı olduğunu söyledik. Sonrasında Sayın Başbakanımız talimat vererek Ünye Belediyesinde oğlumuza iş verilmesini söyledi. Kendisine yaptığı her şeyden dolayı minnettarız.'' Yaşanan gelişmelerin ardından kız tarafı ile bir araya gelerek düğün tarihini belirlediklerini söyleyen Özkan, ''Düğünümüz inşallah 25 Eylül 2010 tarihinde olacak. Başbakanımız sayesinde erken düğün yapıyoruz. 25 Eylül gecesi Şanlıurfa'da kına olacak. Ertesi gün ise kendi evimizin önündeki kullanılmayan havaalanında düğünümüzü gerçekleştireceğiz'' şeklinde konuştu. -DÜĞÜNE BAŞBAKAN ERDOĞAN'I DA ÇAĞIRACAKLAR- Gelin adayı Birgül Çapar'ın babası Fethi Çapar da, ''İnşallah 25 Eylül günü düğümüzü yapıp mutlu sona ulaşacağız. Başbakanımızın sayesinde düğün erken olacak. Düğüne Sayın başbakanımızı da davet edeceğiz'' dedi.