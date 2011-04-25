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Politika

ERDOĞAN'IN HEDEFİNDE 70 MİTİNG VAR ANKARA (A.A)

25 Nisan 2011 19:27

-ERDOĞAN'IN HEDEFİNDE 70 MİTİNG VAR ANKARA (A.A) - 25.04.2011 - Milletvekili genel seçimi kampanyasını Bayburt ve Gümüşhane'den başlatan, ardından hafta sonu İstanbul'da bazı ilçelerde miting yapan AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Haziran tarihine kadar 70 civarında miting yapmayı planlıyor. Erdoğan'ın, seçime yaklaşık bir buçuk ay kala yoğun bir miting programı olacak. Bu hafta sonu da Muş ve Iğdır'da olmayı planlayan Başbakan Erdoğan, 3 Mayıs tarihine kadar diğer programlarını gerçekleştirecek ve bu tarihte İstanbul'un ilçelerinde bölge mitingleri yapacak.  64 ili ziyaret etmesi beklenen Başbakan Erdoğan, özellikle İstanbul'un ilçelerinde de açık hava toplantıları yapacak, vatandaşa hitap edecek. Seçimin yapılacağı Haziran ayının başında ilk mitingi Diyarbakır'da gerçekleştirecek olan Başbakan Erdoğan, bu ay içinde de 17 miting yapmayı planlıyor.  Başbakan Erdoğan, 10 Haziran'da Erzurum ve Ağrı mitingleri ile seçim programını tamamlayacak.

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