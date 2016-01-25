Erdoğan'ın hayatını anlatan 'Reis' filminin yönetmeni Gülen'in hayatını da çekmiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Reis filmi Mart ayında vizyona giriyor. Filmin yapımcısı Ali Avcı ve yönetmeni Hüdaverdi Yavuz'un, 2010'da da Fethullah Gülen'in gençlik yıllarını anlatan Eşrefpaşalılar'ı çekmişti.

Radikal’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan üçleme film için set kuruldu. Mart ayında vizyona girecek olan film, Erdoğan'ın çocukluğundan Cumhurbaşkanlığı'na uzanan üç dönemi kapsayacak. 8 milyon dolara mal olması beklenen filmin bir başka özelliği ise yapımcısı ve yönetmeni.

Filmin yapımcısı, Evrensel Medya'nın sahibi Ali Avcı. Yönetmen ise Hüdaverdi Yavuz. Bu iki isim son olarak 2010'da Eşrefpaşalılar'ı çekmişti. Eşrefpaşalılar filmi, Fethullah Gülen'in genç bir imam olarak yaşadığı İzmir'deki Eşrefpaşa semtini anlatıyordu. Film, kabadayılarıyla ünlü semti Eşrefpaşa'dan İstanbul'a göç etmiş olsa da yaşayış biçimlerini değiştirmemiş bir mahalle halkının semte atanan yeni bir hoca ile yaşadıklarını beyaz perdeye taşıdı.

Film vizyona girmeden önce Zaman gazetesinde de Gülen'in Eşrefpaşa'yı nasıl değiştirdiğinin o günün tanıklarıyla anlatıldığı geniş bir yazı yayınlandı.

'O'na teşekkür etmişti

Hüdaverdi Yavuz'un ilk uzun metrajlı filmi olan Eşrefpaşalılar, her ne kadar açıkça belirtilmese de Fethullah Gülen'in ilk dönemine işaret ediyordu. Filmin sonundaki teşekkür listesinin ilk sırasında "O"na ibaresinin konulması da yine Gülen'e teşekkür olarak yorumlanmıştı.

Reis filmi 8 milyon dolar

İşte bu ekip 5 yıl sonra bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatını konu alan bir işe imza atıyor. ‘Reis’ adıyla vizyona girecek olan filminin çekimleri başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı oynaması için 200 oyuncu arasından Reha Beyoğlu’nda karar kılındı. Çekimlerin yapılacağı mekân ve platolar için 4 milyon dolar harcandı. Toplam bütçenin 8 milyon dolar olacağı belirtiliyor. Film Kıbrıs, Bursa ve İstanbul’da çekiliyor.

Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı Özlem Balcı oynayacak. Balcı, Emine Erdoğan'ın en sevdiği oyuncu olarak haber olmuştu. Diğer oyuncu kadrosu ise şöyle: Ufuk Bayraktar, Abidin Yerebakan, Orhan Aydın, Ali Yaylı, Alper Türedi, Aydan Çakır, İsmail Hakkı, Volkan Başaran, Yener Gürsoy ve Ercan Demirel.