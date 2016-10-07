Erdoğan'ın hayatını anlatan ‘Reis’ filmi ertelendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hayatını konu alan 'Reis' filmi ertelendi. Filmin aralık ayında yayınlanması bekleniyor.

Kafkasör Film Akademisi’nden DUVAR‘a yapılan açıklamada yeni vizyon tarihinin 9 Aralık olarak belirlendiği dile getirildi. Açıklamada, “filmin her ülkede ve her şehirde sorunsuz bir şekilde izleyiciye ulaşması” için bu kararın alındığı ifade edildi.

Filmde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Reha Beyoğlu canlandırırken eşi Emine Erdoğan’ı ise Özlem Balcı oynuyor.

Filmde ayrıca Ercan Demirel, Volkan Başaran, İsmail Hakkı ve Ebru Üstüntaş gibi oyuncularda yer alıyor. Çekimleri İstanbul, Kırklareli, Bursa, Lefkoşa ve Gazimagusa’da gerçekleştirilen film için, döneme ait Kasımpaşa dokusu

Kıbrıs’ta inşa edildi. Üç farklı döneme ait kıyafetler için 2 bin 500 metre kumaş kullanıldı. Prodüksiyon malzemeleri de 14 tırla İstanbul’dan Kıbrıs’a taşındı. Proje dört aylık ön hazırlık, üç aylık çekim ve iki aylık post prodüksiyon çalışmasından sonra tamamlandı.