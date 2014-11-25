Erdoğan'ın hayatı roman oldu: Kasımpaşalı-Ben bu oyunu bozarım

Fehmi Demirağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik döneminde yaşadığı olayları anlattığı 'Kasımpaşalı Ben Bu Oyunu Bozarım' isimli bir romana imza attı.



Kitabın Yazarı Fehmi Demirbağ, bu romanla "Erdoğan'ın gençlere rol model oluşturmayı amaçladığını" söyledi.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, daha önce roman, çizgi roman, inceleme araştırma ve şiir türünde yazılmış 24 kitabı bulunan Fehmi Demirağ, Tayyip Erdoğan'ın kişisel özelliklerinden yola çıkarak bir roman kaleme aldı.



Kitabın yazarı Fehmi Demirbağ, kitabı neden yazdığını, "Çocuklarımızı batının sanal kültür kanallarıyla tek yanlı olarak büyütmeyelim. Türkiye Gezi olaylarına tanık oldu. Geziciler bu olaylarla ilgili yaklaşık 60 kitap kaleme aldı. 15 yıldır Türkiye''ye ve dünya siyasetine damga vurmuş bir liderle ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı. Tayyip Erdoğan'ın kişisel özelliklerini gençlerimize rol model oluşturması için yazdım. Gençliğin kendisine rol model alabileceği insanı yakından tanıması lazım'' sözleriyle anlattı.

'Erdoğan'ın Kasımpaşalı tavrıyla dünyaya itiraz ediyoruz'

Erdoğan'ı anlatırken "Kasımpaşalı" ifadesini kullanan Demirbağ, ''Kasımpaşa özümüze dönüşün de bir simgesi. Kasımpaşa'da kabadayılık, karşı tavır söz konusuydu. Erdoğan'ın Kasımpaşalı tavrıyla biz dünyaya itiraz ediyoruz. Tayyip Bey'i mücadelesinde yalnız bırakmamız lazım" diye konuştu.



Yeni Şafak, Tayyip Erdoğan'ın gençlik hikâyelerinin de yer aldığı kitapta "tembellik ve çalışkanlık, cehalet ve ilim, günah ve sevap, boyun eğmek ve başkaldırmak, korkaklık ve kahramanlık gibi metaforlara yer verildiğini" duyurdu.



Yeni Şafak, romanın konusunu şöyle özetledi:

"Murat ve Bay X isimli 60 yaşını aşkın Anadolu insanının öyküsü anlatılıyor. Bu iki arkadaş sinema filmi çekmeye karar veriyor. 15 yıldır Türkiye de dünya da adından söz ettirmiş Cumhurbaşkanımızın hikâyesinin peşine düşerler."