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Kültür-Sanat

Erdoğan'ın hayatı film serisi oluyor, senaristler sarayda çalışıyor

“Başrol oyuncusu belli değil. Birkaç isim düşünülüyormuş ama henüz onlara teklif gitmemiş”

18 Kasım 2015 12:00

Hürriyet yazarı Gülse Birsel, köşesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatının film serisi olacağını duyurdu. Birsel’e göre, senaristler senaryo için  Ak Saray’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hayatını ve anılarını dinliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayatının 'Reis' filmiyle beyaz perdeye taşınacağı gündeme gelmişti. Erdoğan’ın çocukluğundan başlayacak olan film belediye başkanı olduğu döneme kadar olan zaman dilimini anlatacak. Hürriyet yazarı Gülse Birsel’de bu filmlerin seri haline getirileceğini duyurdu.

Gülse Birsel’in Hürriyet’te “Erdoğan’ın hayatı film oluyor!” alt başlığıyla yayımlanan (18 Kasım 2015) yazısı şöyle: 

Erdoğan’ın hayatı film oluyor!
 

Sektörün içinden dedikodu vereyim size!
Cumhurbaşkanı, 
kendi hayatını anlatan 
bir film serisi için hazırlıkları başlatmış. 
Şu an sarayda senaristlerle 
toplantılar yapıp çocukluğundan, gençliğinden anılarını anlatıyormuş. Senaryo bunların üzerine kurgulanacakmış.
Başrol oyuncusu belli değil. Birkaç isim düşünülüyormuş ama henüz onlara teklif gitmemiş. 
Her birinde 
Erdoğan’ın hayatının farklı bir bölümünün konu edileceği, birkaç filmden oluşan bir seri olacakmış bu.
Cumhurbaşkanı detaylarla bizzat ilgileniyormuş.

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