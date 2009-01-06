Erdoğan’ın haberi var mıydı, yoksa yanıltıldı mı?



CEMAL SUBAŞI / Tempo24



İsrail Başbakanı Ehud Olmert, görevde bulunduğu dönemde birlikte çalıştığı dünya liderlerine veda ziyaretlerinde bulunmak amacıyla 22 Aralık 2008’de bir günlüğüne Ankara’yı ziyaret etti. En azından resmi açıklama bu yöndeydi. Nitekim ağır yolsuzluk suçlamaları eşliğinde Başbakanlık koltuğunu terk etmeye hazırlanan Olmert’in görev süresi Şubat 2009’da sona eriyordu.



Olmert önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi. Kısa bir görüşmeydi. Ama Başbakan Erdoğan ile görüşmesi uzun sürdü. “Olmert’in vedası” beş saat sürmüştü! Başbakanlık Resmi Konutu’na saat 19.30’da giden İsrail Başbakanı ve beraberindeki heyet, saat 00.40’da ayrıldı. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Ali Babacan da hazır bulundu.



Görüşmeye ilişkin Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Gazze’deki durum, ateşkes ve Filistin-İsrail barış sürecini ele alınmıştır” denildi. Ancak İsrail Başbakanı Olmert’in Türkiye’den ayrılmasından sadece beş gün sonra Gazze’yi önce havadan, sonra da karadan vurması, çocukları da hedef alan bir katliama girişmesi dikkatleri Ankara’daki bu görüşmeye çevirdi. TBMM’deki siyasi parti gruplarının da ana gündem maddelerinden birisi olan bu görüşmeye ilişkin yanıtı aranan bazı sorular şunlar:



· Olmert, Başbakan Erdoğan ile beş saat süreyle ne görüştü? İddia edildiği gibi Olmert, Gazze operasyonuna Türk Hükümeti’ne bilgi mi verdi?



· İsrail Başbakanı operasyonun hedefi ile ilgili Erdoğan’ı yanılttı mı? Erdoğan bu nedenle mi operasyon için “Yapılan Türkiye’ye saygısızlıktır” dedi?



· Hatırlanacağı üzere Türkiye, Hamas lideri Halid Meşal’i Ankara’da ağırlamıştı. Tüm tepkilere karşın Meşal, AKP Genel Merkezi’ne gitmişti. İsrail’in “Tüm Hamas liderleri yok edilene kadar operasyon sürecek açıklaması” mı Erdoğan’ı aldatılmış duygusuna sevk etti?



· Devlet Bahçeli (MHP), Deniz Baykal (CHP) ve Ahmet Türk (DTP) de Başbakan Erdoğan’a aynı soruyu yöneltiyor: Gazze operasyonunu önceden biliyor muydun?



· Muhalefet liderlerinin sadece soru işaretiyle gündeme getirdikleri bu iddiaya karşı çıkanların sorusu da üzerinde düşünmeye değer: İsrail, Hamas liderliğini Türkiye’de resmen ağırlayan ilk siyasi hareket olan AKP ve lideri olan Erdoğan’a, ana hedefini “Hamas liderlerini yok etmek” olarak açıkladığı operasyonu önceden haber verir mi!



· Kulislerde konuşulanlar yan yana konduğunda Olmert’in, veda ziyaretinde İsrail’in saldırı planı konusunda renk vermeyerek hükümeti yanıltması daha muhtemel görünüyor. İsrail saldırısından önceden haberi olan bir hükümetin en azından “İsrail-Filistin barışına katkılarından dolayı Olmert’e teşekkür açıklaması” yapması mantıklı görünmüyor. Nitekim Olmert’le Ankara’daki görüşmelerinden sonra Dışişleri Bakanı Ali Babacan böyle bir açıklama yapmış bulunuyor.



