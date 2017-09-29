Erdoğan'ın "Gülen'le Papaz Bronson'u takas edelim" teklifine ABD'den yanıt: Hayal bile edemiyorum

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de yaklaşık 1 yıldır hapiste bulunan papaz Andrew Craig Brunson ile Fethullah Gülen'in 'takas edilmeleri' hakkındaki önerisiyle ilgili, "Böyle bir yola girebileceğimizi hayal bile edemiyorum" yorumunda bulundu.

Nauert, Gülen'in iadesinin Türk hükümeti tarafından birkaç kez talep edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Biz halen Türk hükümetinin bize sunduğu materyalleri değerlendirmeye ve bakmaya devam ediyoruz. Bu konuda bir yeni gelişme yok. Papaz Brunson'a gelince, Papaz Brunson'ı ülkesine getirmeye çalışmak bizim için çok önemli bir konu. Bu konuyu Başkan (Donald) Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın geçmişte BM Genel Kurulu sıralarında York ziyaretinde tekrar gündeme getirdi. Biz halen onun serbest bırakılması için uğraşıyoruz. O Türkiye'de haksız yere hapsedildi."

Nauert, "Müttefikler arasında bu türde bir tutuklu takası veya rehine diplomasisi pek tanık olduğumuz bir şey değil. Genelde İran ve Kuzey Kore'den böyle şeyler duyuyoruz. Müttefikinizden gelen bu takas teklifine bakışınız nedir?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Bakın, böyle bir yola gireceğimizi hayal bile edemiyorum. Gülen'in iadesi konusunda taleplerde bulunuldu. Bu konuda yeni bir şey yok."

Ne olmuştu?

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuşan Erdoğan "Papazı verin' diyorlar. Bir papaz da sizde var, bize verin, biz de onu size verelim. 'Onu karıştırma.' Ne demek? Adam ilkokul mezunu, herhangi bir şeyi yok, takılmışlar peşine gidiyorlar. Şu anda da birçoğu kaçmış, Pensilvanya'da onun kaşanesinde, onunla beraber yaşıyorlar" demişti.

Papaz Andrew Craig Brunson, önce ‘misyonerlik‘ faaliyeti yürüttüğü gerekçesiyle sınır dışı edilmek istenmiş, ardından gizli tanık ifadesiyle ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 9 Aralık 2016’da tutuklanmıştı.