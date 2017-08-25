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Trump'ın iadesini istediği papaza casusluk ve darbeden ikinci tutuklama

Brunson 9 Aralık 2016'da 'FETÖ' üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı

25 Ağustos 2017 11:58

'FETÖ' üyesi olduğu iddiasıyla halen tutuklu bulunan Protestan cemaatine ait İzmir'deki Diriliş Kilesi'sinin papazı Andrew Craig Brunson, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek,Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs " suçlamaları ile tekrar tutuklandı. ABD Başkanı Trump, daha önce Türkiye'den papaz Brunson'un iadesini istemişti.

Brunson 9 Aralık 2016'da 'FETÖ' üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. 

ABD ile Türkiye arasında diplomatik gerginliğe de neden olan tutuklanma sonrası ABD Başkanı Trump, bizzat papaz Brunson'un iade edilmesini de istemişti. 
Dün ise İzmir'de önemli bir gelişme yaşandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün 1 yıldır yaptığı araştırma üzerine hazırladığı rapor İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Papaz Brunson faaliyetleri ve FETÖ irtibatları konusunda tanıklar ve gizli tanıklar ifade verdi. 

Yeni deliller ışığında, cezaevindeki papaz Brunson, büyük güvenlik önlemleri altında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. 

Güvenlik gerekçesi ile gizlilik içinde yürütülen süreçte, papaz Brunson'un yanında avukatı Tuğba Aydın bulundu. 

Savcılık sorgusunun ardından İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkartılan papaz Brunson'a "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek,Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs " suçlamaları yöneltildi.

Suçlamaları kabul etmeyen papaz Brunson ise ifadesinde , " Ben İsa mesihi savunan biriyim. Kilise kuran ve bunu devletin bilgisinde yapan bir din adamıyım. Hiç bir İslami hareketi asla desteklemem. Hayatımda da tanıdığım hiç bir FETÖ'cü yoktur " dedi.

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