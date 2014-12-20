Erdoğan'ın 'gözleri görmüyor' dediği Tahşiyeciler'in lideri, elindeki kağıttan yazı okudu

11 Eylül saldırılarını gerçekleştiren eski El Kaide lideri Usame Bin Ladin'i sevdiğini itiraf eden Tahşiyeciler'in lideri Mehmet Doğan için "gözleri görmüyor, zavallı adamı içeri attılar" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını yalanlayan durum ortaya çıktı. CNN Türk ekranlarında Akif Beki'nin programına katılan (19 Aralık 2014) Doğan'ın elindeki kağıttan bir yazı okuması dikkat çekti.

Erdoğan, 'gözleri görmüyor' demişti

14 Aralık operasyonu sonrası TÜBİTAK'ın imza töreninde konuşan Erdoğan, Tahşiyecilerin lideri Mehmet Doğan için, "Tutturdular molla Muhammed. İki gözü yüzde 90 görmüyor, 122 kişiyi içeri aldılar. Adamcağız 17 yıl tutuklu kaldı ya. Niye? Pensilvanya’ya aykırı ifadede bulundu. Onun gibi düşünmedi, yaşamadı. Ve onların 17 yıldan sonra çıkıp açtıkları dava ile yaptıkları müracaatla işte şimdi halkalar sökülmeye başladı" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan açıklamalarında bir de yanlış bilgi aktarmıştı. Erdoğan'ın 17 yıl cezaevinde kaldığını söylediği Mehmet Doğan 17 ay tutuklu kalmıştı.