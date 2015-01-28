'Erdoğan'ın gönlündeki başbakan adayı kim?'

Yeniçağ gazetesi Ankara Temmsilci Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kafasındaki AKP kadroları hakkında bilgiler paylaştı. Takan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "başbakanlık koltuğu" için gözden çıkarıldığı ve onun yerine İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın düşünüldüğünü" öne sürdü.

Takan'ın Yeniçağ'da "Efkan Ala nereye koşuyor?.." başlığıyla yayımlanan (28 Ocak 2015) yazısı şöyle:

Efkan Ala nereye koşuyor?..

Başlıktaki sorunun yanıtını verebilmek için gerçek bir İçişleri Bakanı’nın çözüm bulması ve tamamen oraya odaklanması gereken terör bölgesindeki son gelişmeleri aktaralım;

Başkente ulaşan son istihbarat raporlarına göre;

“Cizre’de yaşanan terör olayları örgütün bilinçli bir hareketi olup tamamen Kandil’in bilgisi dahilinde yapılmaktadır. Çözüm sürecinin başından itibaren olaylar aralıksız olarak devam etmektedir. Hükümetin ve HDP temsilcilerinin süreçle ilgili mutabakatın sağladığı yönünde açıklamalarına rağmen ilçedeki örgüt tabanı devamlı diri haldedir. Türkiye’nin en genç nüfusuna (20-21) sahip ilçesi olan Cizre, bölgenin tamamını ateşe verecek bir yangının başlangıç yeri olarak elde tutulmaktadır.

...

Bölgede bazı uluslararası aktörlerin amaçlarını gerçekleştirmek için yerleştiği görülmektedir. Başta Cizre olmak üzere Şırnak merkez, Silopi ve İdil’de çok sayıda yabancı uyruklu şahıs bulunmaktadır. Son dönemde birçok uluslararası basın kuruluşunun bölgeye geldiği tespit edilmiştir. Bölgedeki bu karışıklık sıcak günlerin çok yakın olduğunu ve bununla ilgili hazırlık yapıldığını göstermektedir.”

Biz anlatmaktan da yazmaktan da yorulmadık!..

Terör bölgesindeki acı belgeler ve de gerçekler bas bas bağırırken AKP iktidarı şeytanın bile aklına gelmeyecek tezgahlarla çözülme sürecini çözüm süreci diye yutturmaya devam ediyor. Peki, Ahmet Davutoğlu’nun diline pelesenk ettiği “kamu düzeni”ni sağlamakta birinci derece de sorumlu İçişleri Bakanı Efkan Ala ne yapıyor?..

Var gücüyle Recep Erdoğan’ın seçim talimatlarını yerine getirmeye çalışıyor...

Bugünlerde kapısının önünde uzun kuyruklar oluşuyor Efkan Ala’nın...

Kuyrukta bekleyenlerin teröre çözüm bulmaya çalışan polis şefleri olduğunu sanmayın...

Bürokratlar akın ediyor İçişleri Bakanlığı’na...

Hangi bürokratlar?..

Genel seçimde AKP’den aday olmak isteyen ve Efkan Ala’nın kapısına kadar gelmeyi başarabilen üst düzey bürokratlar...

“Beyefendi” seçimde aday olacak bürokratları belirleme görevini kendisine verdiği için Ala’nın randevu defteri çok dolu...

Üst düzey bürokratlara da “izinsiz istifa

etmeyin” talimatı verildiği için önce Efkan Ala’ya gidiliyor ve onay alınırsa istifa için hazırlık yapılıyor.

Bakmayın siz kulislerde dolanan çok sayıda AKP’den aday olacak bürokrat isimlerine...

Çoğu pazarlama kampanyasına yönelik hamleler...

Ala, “beyefendi”den aldığı talimatlarla “bürokrat aday sayısının sınırlı tutulacağını” söylüyor...

Devlet memurlarının aday olması için 10 Şubat’a (en son istifa tarihi) kadar süre de var.

Efkan Ala, yeşil ışık yaktığı bürokratların adını özel ajandasına yazıyor. Liste yakın zamanda

beraberindeki özel notlar ve paralelci olmadıklarına dair temiz kağıdı ile birlikte Beştepe’ye arz edilecek.

Son kararı Ahmet Davutoğlu değil Recep Erdoğan verecek!..

Bu arada, “beyefendi”nin milletvekili adaylığı için onay verdiği bazı valiler Efkan Ala’dan aldıkları “olur” belgesiyle sevinç içinde görev yaptıkları yerlere döndü. Ankara kulislerinde yakın zamanda paralelci operasyonunu da kapsayacak Valiler kararnamesinin çıkacağı konuşuluyor.

Burada bir soru daha var?..

Efkan Ala’dan “olur” alamayan ve mebusluk için can atan bürokratların durumu.

Onlar da her seçim dönemi olduğu gibi yine CHP ve MHP’nin kapısını çalacak. Sonrası da malum. Boncuk bulunacak!..

“Beyefendi”nin uğruna hummalı bir çalışma yürüten Efkan Ala, tüm bunları mebus olayım da bir daha İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturayım diye mi yapıyor?..

Kocaman bir hayır..

Afrika dönüşü kabin ekibi vasıtasıyla 2015 milletvekili seçimlerini “başkanlık sistemi seçimi” olarak ilan eden Recep Erdoğan, Ahmet Davutoğlu’nu tam manasıyla abandone ettiği için Başbakanlık koltuğuna göz dikenlerin sayısı da arttı. AKP kulislerinde Davutoğlu için ittifakla “kesin gidici” yorumu yapılıyor...

Gölge Başbakan rolü verilen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş bile son gelişmelerden rahatsız olmaya başladı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın adı istifa edip mebus olacaklar ve sonrasında Başbakan adayları arasında sayılmaya başlanınca Kurtulmuş’un yeni arayışlar içine girdiği AKP kulislerinde konuşuluyor.

Bu arada dillendirilen bir iddia ise Hakan Fidan’ın tavşan aday olduğu yönünde...

Çok sıkı bir yerden işittim..

“Beyefendi”nin gönlünde yatan isim Efkan Ala’ymış..

Paralelcilerin uykusu kaçacak ama;

Benden söylemesi!..