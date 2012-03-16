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Politika

'Erdoğan'ın gideceği yok' diyerek partiyi kapattılar

Birlik ve Huzur Partisi Genel Başkanı Seyyid Emanullah Gündüz, 28 ay önce dünya siyaset tarihinde yer alacak bir girişimle, 22 yaşında parti kurarak, “Dünyanın en genç siyasi parti kurucu genel başkanı” olduğunu belirtti.

16 Mart 2012 22:02

 

T24 - Birlik ve Huzur Partisi Genel Başkanı Seyyid Emanullah Gündüz, '2024'e kadar Erdoğan iktidarda kalacak' diyerek partisini kapatıp okuluna döneceğini açıkladı.
 
Yurt içinde yaptıkları çalışmalar ve istişareler neticesinde, şu anda siyaset yapma olanağının olmadığını gördüklerini dile getiren Gündüz, şunları kaydetti: 
 
“Sayın Başbakanın 2014'te halk tarafından seçilecek olan ilk cumhurbaşkanı olacağı ve 5 5 sistemi ile 2024'e kadar cumhurbaşkanı olacağı açıkça ortaya çıkmıştır. Partiyi kurduğumuz zaman ortaya koyduğumuz 2030 hedefinin ne kadar doğru olduğu görülmüştür. Mevcut siyasi konjönktör ve partimizin içinde olduğu maddi imkansızlıklar bize çalışmalarımıza ara vermemizi gerektirdi. Bir ay içinde partimizi dağıtıp tüzel kişiliğini sonlandıracağız. Ancak siyaseti bırakmıyoruz, pes etmiyoruz, ideallerimizden vazgeçmiyoruz. Yapmamız gerekenlerin öncelik sırasını değiştiriyoruz. Ara verdiğim işlerime ve okuluma dönüp geleceğe daha iyi hazırlanacağım, başlamış olduğum kitapları yazacak ve çalışmalarımıza sivil toplum kuruluşu olarak devam edeceğiz. Partimizi kapatacak olsak dahi özellikle PKK'ya karşı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Doğu ve Güneydoğu'da PKK karşıtı çalışmaları sürdüreceğiz.” 

 

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