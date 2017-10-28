"Erdoğan'ın 'fırsata çevirelim' dediği uyum yasalarıyla müsteşarların yerine AKP'li isimler gelecek"

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği açıklanan halk oylaması sonrası çalışmalarına başlanan uyum yasalarıyla birlikte üst düzey bürokratların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanacağı iddia edildi. "Erdoğan'ın, yapacağı atamalarda AKP'li isimleri tercih edeceği" ileri sürüldü.

Erdoğan, söz konusu uyum yasalarıyla ilgili olarak geçen günlerde şunları söylemişti:

"Hantallığın, kaynak ve zaman israfının, daha pek çok hastalığın sebebi olan obezlikten devletimizi kurtarmamızın şart olduğu da bir gerçektir. Uyum yasaları hazırlanırken bu bakış açısıyla hareket edilmelidir. Unutmayınız, fırsatın kazası olmaz."

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberi aynen şöyle:

AKP Genel Merkezi, Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı’nca yürütülen çalışmalarda, anayasa değişikliğine uyum niteliğindeki teknik değişikliklerin yanı sıra kamu yönetiminin Kasım 2019 seçimleriyle birlikte geçilecek ‘Cumhurbaşkanlığı- hükümet’ sistemine göre yeniden düzenlenmesi de değerlendiriliyor. AKP, iktidara geldiğinden beri ‘kamu yönetimi reformu’ adı altında sistemde değişiklik yapmak istemiş, ancak başarılı olamamıştı.

Üzerinde durulan modele göre, kamudaki müsteşarlıklar kaldırılacak. AKP’nin 2011 seçimlerinden önce getirdiği, daha çok liste dışı kalan eski milletvekillerine makam bulma aracı olarak kullanılan bakan yardımcılıklarının yetkileri artırılacak. ‘Sözleşmeli’ olarak istihdam edilecek üst düzey bürokratlar, cumhurbaşkanı ile gelecek. Bürokratların görevi, cumhurbaşkanının görev süresinin bitmesiyle sona erecek.

AKP, uyum yasalarını ‘torba tasarı’ olarak 2018 yılı bütçesinin görüşmelerinin ardından Meclis gündemine getirmeyi planlıyor. Ağırlıklı olarak seçim yasalarıyla ilgili düzenlemelerin yer alacağı tasarıya, kamu yönetim sistemiyle ilgili değişikliklerin de eklenebileceği kaydediliyor. AKP yönetimi, hazırlanan taslağı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra son biçimini verecek.