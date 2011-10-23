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Politika

Erdoğan'ın evinin sokağında terör protestosu

''Şehitlere Saygı, Teröre Lanet " adı altında yurt genelinde yapılan gösteriler sürüyor. Bugün de internet...

23 Ekim 2011 03:00

T24 - "Şehitlere Saygı, Teröre Lanet " adı altında yurt genelinde yapılan gösteriler sürüyor. Bugün de internet üzerinden organize olan ve tamamı gençlerden oluşan bir grup, terör örgütünü protesto için yürüyüş düzenledi.

Saat 13.30 sıralarında yaklaşık 500 kişiden oluşan grup, Üsküdar istikametine yürüdü. Protestocu grup Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın evinin bulunduğu sokağın açıldığı caddeden de geçti. Bu sırada polislerin, Başbakan'ın evinin bulunduğu sokak girişine tedbir için dizildikleri gözlendi. 

Erdoğan'ın sokağında terör protestosu

Grubun, yolun karşı tarafına geçmesini engellemek için de polis otoları yolun orta kısmında dizilip önlem aldı. Türk bayrakları taşıyan grup, terör örgütü aleyhine slogan atarak, Üsküdar istikametine yürüyüşüne devam etti. 


Kayseri'de 50 bin kişilik yürüyüş

Kayseri’de sivil toplum kuruluşlarınca ortaklaşa düzenlenen teröre tepki mitingine yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Mitingte konuşan Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Aileleri Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Ali Yavuz, "Bu ülkenin dili Türkçe’dir. Bayrağı al- yıldızlı al bayraktır. Başkenti Ankara’dır. Bunu kimsenin değiştirmeye gücü yetmez" dedi.

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yaklaşık 50 bin kişi, ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ’Hepimiz mehmediz biz de askeriz’, ”Mecliste PKK istemiyoruz’, ’İmralıyı basarız, Apo’yu asarız’ sloganları atarak Şehitliğe kadar yaklaşık 3 kilometre yürüdü. 


İzmir

İzmir’de ise toplumun her kesiminden yaklaşık 60 bin kişi son terör saldırılarına tepki göstermek için Gündoğdu Meydanı’na akın etti. Ellerindeki Türk Bayraklarıyla alanı dolduranlar, Hakkari’deki son saldırıda şehit olan 24 askerin adlarının yazılı olduğu büyük bez pankartlarla alana giren grubu alkışlarla karşıladı.

İstanbul

Beyoğlu’nda da bugün terörü lanet yürülüşleri düzenlendi. Sabah saat 10.30’dan itibaren çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi binlerce kişi Taksim Meydanı’nda toplandı. 

Bisikletliler Derneği’nden Beşiktaş Çarşı’ya kadar çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyeleri ellerinde ve üzerlerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Katılımcılar İstiklal Caddesi boyunca "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Hepimiz askeriz", "İmralı basılsın Apo asılsın" şeklinde slogan attı. Göstericiler kısa aralıklarla da cadde üstünde oturma eylemi yaptı.

Galatasaray Meydanı’na gelindiğinde kalabalık şehitler için saygı duruşunda bulunup ardından İstiklal Marşı okudu.



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