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Erdoğan'ın evinde gece yarısı zirvesi

Erdoğan, TSK'daki kritik görüşmeyi gerçekleştiren Başbakan Vekili Cemil Çiçek'le gece yarısı evinde bir araya geldi.

24 Şubat 2010 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'dan döner dönmez, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki kritik görüşmeyi gerçekleştiren Başbakan Vekili Cemil Çiçek'le gece yarısı evinde bir araya geldi. Görüşmeye Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay da katıldı.

Ankara'ya dün saat 23.30'da gelen Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda, Çiçek, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Adalet Bakanı Ergin ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul tarafından Günay karşıladı. Çiçek, uçaktan inen Erdoğan'la ayaküstü bir sohbet etti.

Genelkurmay'ın dün akşam yaptığı açıklamaya ilişkin soruya yanıt vermeyen Erdoğan, Çiçek'le de her zaman görüşebileceğini söyledi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra Keçiören'deki evlerine geçti. Erdoğan'ın hemen ardından, Çiçek, Ergin ve Atalay da eve geldi. Böylece, Erdoğan, önceki akşam Genelkurmay'da kritik görüşmeyi gerçekleştiren Çiçek'den sıcağı sıcağına bilgi aldı. Ergin ve Atalay da Balyoz soruşturmasına ilişkin bilgileri Erdoğan'a aktardı.

Şimdi gözler Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un bu hafta yapacakları görüşmeye çevrildi. Genelkurmay karargahındaki dün olağanüstü yapılan, TSK'da görevli bütün orgeneral ve oramirallerin katıldığı toplantının ardından yarın planlanan olağan görüşmenin bugüne çekilebileceği konuşuluyor. Dün akşam Başbakanlık'tan duyurulan resmi programında ise Başbuğ görüşmesi yer almadı.


1 saat 40 dakika sürdü

Görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Görüşmenin sona ermesinin ardından bakanlar kendi makam araçlarıyla Erdoğan'ın evinden ayrıldı. Bu arada bakanların ardından Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala'nın evden ayrıldığı görüldü.


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