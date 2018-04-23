Erdoğan'ın eski metin yazarı: AKP'ye sonradan tutunmuş, siyaseti içeriden kemirmeye çalışan ahlaksız troller!..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde metin yazarı olarak görev yapan Yeni Şafak yazarı ve AKP milletvekili Aydın Ünal, "AKP’ye sonradan tutunmuş, siyaseti içeriden kemirmeye çalışan ahlaksız troller" diyerek, önceki yazısını eleştirenlere tepki gösterdi. Ünal, "Sanki AK Parti böyle aday adaylarını aday yaparmış gibi yazımı ifşa, itiraf, özeleştiri gibi yansıtma hafifliğine düştüler" dedi.

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Ünal önceki yazısına tepki gösterenlere şu sözlerle yanıt verdi:

Seçim öncelerinde ortaya çıkan ve yaptıklarıyla kendilerini küçük düşüren aday adayı tiplemelerini kaleme aldığım önceki yazım epeyce istismar edildi. Bir yazar için en büyük talihsizlik, yazdığı mizah yazısının mizah olduğunu açıklamak zorunda kalması olsa gerek. Sol muhalefetin ve FETÖ’cülerin yazıyı sanki ciddiymiş gibi çarpıtmalarını anlamak mümkün, karakterleri bu; ancak, AK Parti’ye sonradan tutunmuş ve ne yazık ki siyaseti içerden kemirmeye çalışan ahlaksız trol güruhu, sanki AK Parti böyle aday adaylarını aday yaparmış gibi yazımı ifşa, itiraf, özeleştiri gibi yansıtma hafifliğine düştüler. Kendileriyle dalga geçtiğim aday adayı tipi eski siyasette kaldı. Şimdi değil AK Parti, diğer partiler bile bu aday adayı tiplerini yanlarına yaklaştırmıyorlar. Kısacası, mizahtı o yazı, mizah!