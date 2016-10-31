Erdoğan'ın eski korumasının rütbesi KHK'yla söküldü

Hükümetin 29 Ekim’de çıkarttığı 675 sayılı KHK ile 'FETÖ' ile irtibatlı ve bağlantılı oldukları gerekçesiyle 798’i emniyet müdürü bin 82 polisin rütbeleri söküldü. Unvanları ellerinden alınan polis müdürleri arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski koruma müdürünün de olduğu öğrenildi.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, 17/25 Aralık'tan sonra resen emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan ya da meslekten ihraç edilen çeşitli rütbelerdeki bin 82 polis unvanlarına bağlı olarak sağlanan tüm haklardan mahrum kalacak. Bunların silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ile yeşil pasaportları iptal edilecek. Polisevleri ile metro, şehir vapurları gibi ücretsiz ulaşım hizmetlerinden de faydalanamayacaklar.

İkinci darbe

Olağanüstü Halk Kapsamında çıkartılan KHK'nın ikinci maddesi emekli emniyet teşkilatı personeline ilişkin alınan tedbirleri kapsadı. KHK'da şu ifadeler yer aldı:

“Resen emekliye sevk edilenler, kendi isteğiyle emekli olanlar, meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı ya da irtibatı olanların rütbeleri alınır. Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmezler, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemezler. Ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar”

Akyürek birinci sırada

Tutuklu bulunan EGM eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in ilk sırada olduğu listede eski Emniyet Genel Müdür Yardımcıları; Feridun Taşçı, Mustafa Çankal, Muammer Bucak, İsmail Baş, 17/25 Aralık operasyonlarında KOM Daire Başkanı olan Mehmet Yeşilkaya, eski TEM Daire Başkanı Cihangir Çelik, eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven ile Gezi olaylarında Ankara Emniyet Müdürlüğü yapan Kadir Ay'da var.

442'si 1. sınıf

Rütbeleri sökülen polislerin; 442'si 1. Sınıf, 220'si , 76'sı 3. Sınıf, 57'si 4. Sınıf Emniyet Müdürü, 34'ü Emniyet Amiri, 12'si başkomiser, 41'i komiser, 45'i komiser yardımcısı, 154'ü polis memuru, 2'si ise sivil memurlardan oluştu. Müstafi sayılan altı 4.sınıf Emniyet Müdürü, iki 3.sınıf Emniyet Müdürü ile 5 Emniyet Amiri de listeye dahil edildi.

Erdoğan'ın koruması

Rütbeleri sökülen polisler arasında iki isim ön plana çıktı. Resen emekli edilen eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İsmail Baş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemşehrisi. 17/25 Aralık sürecinde KOM'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Baş, hükümete dönük operasyonu haber vermediği gerekçesiyle görevden alınmıştı. Yine resen emekli edilen 2. Sınıf Emniyet Müdürü Maksut Karal da Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde uzun süre yakın koruma müdürlüğünü yapmıştı.

Hepsi resen emekli

17/25 Aralık öncesi büyük bölümü Emniyet Genel Müdürlüğü'nün üst düzey kadroları ile “kritik” illerde Emniyet Müdürlüğü yapan 4421. Sınıf Emniyet Müdürü'nün ikisinin ihraç, birinin de kendi isteğiyle emekli olduğu geri kalan 439'unun resen emekliye sevk edildiği anlaşıldı.

Selefi de var

Unvanları alınan 1. Sınıf Emniyet Müdürleri arasında, Ramazan Akyürek'ten sonra İstihbarat Daire Başkanlığı yapan ve halen tutuklu bulunan Ömer Altıparmak'ta var. Uzun süre İstanbul Emniyetinde görev yapan eski Uşak Emniyet Müdürü Şammaz Demirtaş, eski Malatya Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, eski Antalya Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, Ayhan Buran, Tufan Ergüder, Mehmet Tüzel, Ömer Tekeli, Metin Varol, Muharrem Durmaz, Anadolu Atayün, Yurt Atayün, Ercan Taştekin, Oktay Keskin, Özer Zeyrek, Arif Canlı, Ahmet Zeki Gürkan, Ayhan Falakalı, Cahit Cemil Yurtseven, Fatih İnalkaç, Derviş Kara, Ali Fuat Yılmazer, Oğuz Karakuş, Yesari Vural, Mutlu Ekizoğlu, Esat Aktaş, Süleyman Kormaz, Samih Teymur, Yunus Yazar, Zeki Güven, Erol Demirhan, Hamza Tosun, Maksut Karal, Lokman Kırcalı, Gürsel Aktepe dikkat çeken isimlerden bazıları…