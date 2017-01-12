Erdoğan'ın eski koruma müdürü 'FETÖ'den tutuklandı

Darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde koruma müdürlüğünü yapan eski Emniyet Müdürü Maksut Kara, Antalya'da tutuklandı.

Maksut Karal, olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının 675 sayılı kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) resen emekli edilmişti.

CNN Türk'te yer alan habere göre; gözaltına alınan Maksut Karal, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'örgüt adına faaliyetlerde bulunmak' suçlamalarından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Maksut Karal, tutuklandı.

Resen emekli edilmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde koruma müdürü olarak görev yapan 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Maksut Karal, 29 Ekim'de 2016'da çıkarılan 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile resen emekli edilmişti.