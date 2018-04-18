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Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki: 'Baskın seçim' Bahçeli'nin dayatmasıysa seyreyle gümbürtüyü

"AK Parti kanadında, bu emrivakiye hazırlıksız yakalanmanın şaşkınlığı gözleniyor"

18 Nisan 2018 13:10

Karar yazarı Akif Beki, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin 26 Ağustos 2018'e çekilmesi önerisiyle ilgili olarak "AK Parti’nin bir tuzağa mı çekildiğinden işkillenmesi ve ortaklıklarının yıkılmasa bile güven bunalımına sürüklenmesi kaçınılmaz olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir dönem basın danışmanlığı görevini yürüten Beki, "Baskın seçim' Bahçeli'nin dayatmasıysa seyreyle gümbürtüyü" başlığıyla yayımlanan yazısında, şu ifadeye de yer verdi:

"Erdoğan’ın, planlandığı gibi seçimlerin vaktinde, 3 Kasım 2019’da yapılacağına dünkü mükerrer vurgusu, temkinli bir cevap Bahçeli’ye. AK Parti kanadında, beklenmedik bir emrivakiye hazırlıksız yakalanmanın şaşkınlığı gözleniyor."

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