Erdoğan'ın eski başdanışmanı Besli: Ekstra ödeyeceği bir bedel kalmayan Türkiye Suriye'ye girecek gibi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerden eski başdanışmanı, eski AKP milletvekili Hüseyin Besli, Türkiye'nin Suriye'de savaşa gireceğine dair senaryolara ilişkin olarak, "Türkiye, yerel unsurlarla genel güçlerin işbirliğiyle alabildiğince zorlanmaktadır. Bu zorlama sonunda görünen odur ki, saha başlangıçtan daha zor şartlara sahip olsa da Türkiye Suriye’ye girecek gibi" dedi.

"Eğer, uçağı düştüğünde Türkiye Suriye’ye karadan müdahalede bulunsa idi… Muhtemelen bugünkü Suriye’de tablo çok değişik olacaktı" diyen Besli, "Türkiye’nin karadan Suriye’ye girmesi için bir gerekçe bulunmasının yanında şartlar da bugüne göre çok daha müsaitti" görüşünü dile getirdi. Besli, "Bazılarınca bu ihtimal dile dahi alınamayacak bir olumsuzluk taşıyabilir. Ancak, unutmamalıyız ki, bu zorlama sonucu, Türkiye Suriye’ye karadan askeri harekâtta bulunursa tarihin lineer (çizgisel) gidişi kırılabilir" dedi. "Kuşkusuz bu kırılmanın, başta Türkiye olmak üzere, dünya için bir karşılığı olacaktır. Herkes bir bedel ödeyecektir" diyen Besli, "Türkiye’nin ekstra ödeyeceği bir bedel kalmamıştır neredeyse. Gerisini varsın ABD düşünsün, Rusya düşünsün, Avrupa düşünsün, İran ve tabii ki Esed rejimi düşünsün" ifadesini kullandı.

Besli'nin Akşam'da "Zor oyunu bozar, da..." başlığıyla yayımlanan (18 Şubat 2016) yazısı şöyle:

1

Öyle kırılma anları vardır ki, o anlar kendisinden sonraki tarihin akışını değiştirmiştir. Bazen bu kırılma anları göstere göstere gelir. Göstere göstere tarihi akış kırılmak için zorlanır.

2

Eğer, uçağı düştüğünde Türkiye Suriye’ye karadan müdahalede bulunsa idi…

Muhtemelen bugünkü Suriye’de tablo çok değişik olacaktı.

Türkiye’nin karadan Suriye’ye girmesi için bir gerekçe bulunmasının yanında şartlar da bugüne göre çok daha müsaitti. Bugünkü yoğunluğuyla koalisyon güçlerinin hava operasyonu olmadığı gibi, Hizbullah işbirliğiyle İran bölgeye yerleşmemişti. Rusya sahada değildi. Yani herhangi bir harekâtta Türkiye’nin önüne çıkacak bir güç yoktu ortalıkta, Suriye’nin rejim kuvvetlerinden başka.

O harekât gerçekleşseydi, DEAŞ bu kadar azgınlaşıp, azmanlaşamayabilirdi. Yine bugünkü anlamda Kobani ve PYD gerçekliği olmazdı. Hatta yüzlerce cana mal olan PKK’nın Türkiye’ye saldırması mümkün olmayabilirdi.

3

Gelinen noktada…

Türkiye, yerel unsurlarla genel güçlerin işbirliğiyle alabildiğince zorlanmaktadır.

Bu zorlama sonunda görünen odur ki, saha başlangıçtan daha zor şartlara sahip olsa da Türkiye Suriye’ye girecek gibi.

Bazılarınca bu ihtimal dile dahi alınamayacak bir olumsuzluk taşıyabilir.

Ancak, unutmamalıyız ki, bu zorlama sonucu, Türkiye Suriye’ye karadan askeri harekâtta bulunursa tarihin lineer (çizgisel) gidişi kırılabilir.

Kuşkusuz bu kırılmanın, başta Türkiye olmak üzere, dünya için bir karşılığı olacaktır. Herkes bir bedel ödeyecektir.

Türkiye’nin ödeyeceği bedeller açısından meseleye bakarsak:

Zaten, 3 milyona yaklaşık mülteci gerçekliğiyle yüzleşmedik mi?

Güneydoğu illerinde süregelen çatışmalarda can kayıplarıyla karşı karşıya değil miyiz?

Ekonomik olarak büyük bir kaynağı zaten ‘güvenlik’ için ayırmış değil miyiz?

Yine ekonomik açıdan Rusya ile ticaretimizin sıfır noktasına yaklaşmasıyla ekonomik daralma yaşamıyor muyuz?

Demem o ki; Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin karadan Suriye topraklarına girmesiyle Türkiye’nin ekstra ödeyeceği bir bedel kalmamıştır neredeyse.

Gerisini varsın ABD düşünsün, Rusya düşünsün, Avrupa düşünsün, İran ve tabii ki Esed rejimi düşünsün.

Olur ya, onlar düşüne dururken bakmışsınız bundan sonra olacakların seyri değişmiştir.

4

Olmayacak şey değil.

Adaletsiz ve vahşi dünya sistemi insanlığın değişmez kaderi değildir.

Bazen, haklı olmak, bütün silahlardan daha güçlü bir silah olabilir.

Haksızlığa uğramış dünya vatandaşlarını bazen, delikanlı bir söz, yanlışı düzeltmek üzere harekete geçirebilir.

Kaldı ki Türkiye haklı olmanın arkasına mühimmat yığabilecek güce ve iradeye de sahiptir.

Umulur ki, Türkiye, mağlup olmuş medeniyetin mensupları olma psikolojisinden kurtulabilsin.

Türkiye’nin Suriye içlerine yapacağı bir kara harekâtı; bitmemiş Birinci Dünya Savaşı’nı bile sonlandırabilir… diyeceğim de…

Viran olası hanede evladü iyal var.

Viran olası dünyada zorluk var.

Viran olası âlemde zorbalar var…