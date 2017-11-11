Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, dün (10 Kasım 2017) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle AKP tarafından Beşiktaş ve Şişli'den kaldırılan otobüslerle ilgili olarak "Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına barışmış, kaynaşmış, güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti olarak girmenin ilk işareti olabilir mi?" dedi. "Bu ülkenin iki ana merkezi, muhafazakârlar ve adına ister laik, ister Cumhuriyetçi, ister modern deyin, işte o kesiminin tarihsel bir uzlaşma ve ittifaka gitmesi artık kaçınılmazdır" ifadesini kullanan Özkök, sözlerine "Dünyada giderek yalnızlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün en güveneceği toplum kesimi laiklerdir" diye devam etti.

Ertuğrul Özkök'ün "Erdoğan’ın en güveneceği insanlar ülkenin laikleridir" başlığıyla yayımlanan (11 Kasım 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dün Beşiktaş ve Şişli’den kalkan “Atatürk otobüsleri” Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına barışmış, kaynaşmış, güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti olarak girmenin ilk işareti olabilir mi...

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Ahmakça bir soru diyebilirsiniz...

Ben de size şunu derim...

Saf hayallere, boş umutlara, imkânsız beklentilere her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz.

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Bugün size, hepimizin gözünü açması gereken 4 ayrı olayı anlatacağım.

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Zor günler geliyor...

Acılı, ıstıraplı, sıkıntılı zor günler...

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Bu ülkenin iki ana merkezi, muhafazakârlar ve adına ister laik, ister Cumhuriyetçi, ister modern deyin, işte o kesiminin tarihsel bir uzlaşma ve ittifaka gitmesi artık kaçınılmazdır.

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Dünyada giderek yalnızlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün en güveneceği toplum kesimi laiklerdir...

Bu basit cümleye iki tarafın da trol kafalarının basmayacağına eminim.

Ama iki tarafın makul insanlarının çok iyi anlayacağına da eminim.

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Önümüzde yine bir seçim var ama kaybedecek 2 yılımız yok.

Bilelim ki bu uzlaşmayı sağlayamazsak eğer...

2019’daki seçimin kazananı olmayacaktır.