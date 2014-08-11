Erdoğan'ın en çok oy aldığı iller

Türkiye'nin 12. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oy aldığı il Rize olurken, bu ili Bayburt ve Konya takip etti.

Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de toplam oyların yüzde 80,6'sını alarak rekor kırdı.



Rize'yi yüzde 80.3'le Bayburt takip ederek, Konya'da ise yüzde 75 oy oranı aldı.



Bu illeri yüzde ile 74 Gümüşhane ve Düzce, Çankırı'da yüzde 73, Aksaray'da yüzde 73, Kahramanmaraş'da yüzde 72, Trabzon'da yüzde 71, Sivas'ta yüzde 71, Erzurum'da yüzde 70, Malatya'da yüzde 70, Adıyaman'da yüzde 70, Şanlıurfa'da yüzde 70 ve Elazığ'da yüzde 70 oy oranı aldı.