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Politika

Erdoğan'ın en çok oy aldığı iller

İlk kez halkın sandık başına gittiği cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 51.7'lik oy oranıyla Türkiye'nin 12. cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ın en çok oy aldığı il memleketi Rize oldu

11 Ağustos 2014 02:24

Türkiye'nin 12. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oy aldığı il Rize olurken, bu ili Bayburt ve Konya takip etti.

Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de toplam oyların yüzde 80,6'sını alarak rekor kırdı.

Rize'yi yüzde 80.3'le Bayburt takip ederek, Konya'da ise yüzde 75 oy oranı aldı.

Bu illeri yüzde ile 74 Gümüşhane ve Düzce, Çankırı'da yüzde 73, Aksaray'da yüzde 73, Kahramanmaraş'da yüzde 72, Trabzon'da yüzde 71, Sivas'ta yüzde 71, Erzurum'da yüzde 70, Malatya'da yüzde 70, Adıyaman'da yüzde 70, Şanlıurfa'da yüzde 70 ve Elazığ'da yüzde 70 oy oranı aldı.

 

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