Erdoğan'ın 'en büyük kent projesi'nde son durum: Tesis boş araziden ibaret!

2011 yılında dönemin Başbakanı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Beypazarı’ndaki termal su kaynaklarını yeni bir konseptle değerlendirecek, tesisler inşa edecek ve Ankara’yı termal sağlık turizminin de başkentine inşallah dönüştüreceğiz” sözlerinin ardından kurulan Akropol Termal Mega Kent’teki ‘belirsizlik’ sürüyor. ‘Türkiye ve Avrupa’nın en büyük kent projesi’ olarak kamuoyunu sunulan Akropol Termal Mega Kent projesinde çok sayıda kişinin devre mülkü hâlâ teslim edilmedi. Vatandaşlar, “Ne bir muhatap ne de bir tapumuz var” derken, firma yetkilisi ‘‘Yapmayacağız demiyoruz, şu an yapamıyoruz” diyor. Durumdan şikâyetçi olan vatandaşlar, "2015 Mayıs ayında teslim edilmesi gereken tesis, boş bir araziden ibaret" diyerek durumu anlattı.

Beypazarı’nda 1 milyon 350 bin metrekare alan üzerine konumlanan proje, yedi etap ve 36 bin devre mülkten oluşuyor.

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre bir kişi, 2013 yılında aldığı devre mülkün kendisine 2015 yılında teslim edileceğinin belirtildiğini ancak hâlâ teslim edilmediğini ifade etti. Açıklamalarda bulunan bu kişi şunları kaydetti:

“2015 Mayıs ayında teslim edilmesi gereken tesis, boş bir araziden ibaret. Borcumuz bitmesine rağmen ne bir tapu ne bir muhatap var, ne de paramızın geri iadesi oldu. Beypazarı Akrapol Termal Tesisi, AKP’ye çok yakın olan Nom Mühendislik İnşaat Turizm Limited Şirketi tarafından üstlenilen bir kuruluştu. Bu termal tesis, şu an boş bir araziden ibaret.”

‘Yapmayacağız demiyoruz...’

Akropol Termal Mega Kent Projesi’ne ilişkin görüştüğümüz firmanın yetkilisi Ahmet Çağlar ise ‘firmalarının borç yükü altında olduğunu ve bu süreci atlamaya çalıştıklarını’ söyledi.

“Şikâyetimiz maalesef çok” diyen Çağlar, ‘tesislerinin aktif olarak faaliyet verdiğini’ iddia ederek, şunları ifade etti: “Ailelerimizin dediği 2’nci etap kısmıdır, orayı henüz yapamadık. Bu sıkıntıyı atlatmaya çalışıyoruz. Ailelere dedik ki, ‘Mağduriyetlerin giderilmesi için bitmiş olan bloklardan verelim. İçerisinde değişiklik var, havuz düşünüyorduk, sadece o değişti’. Yapmayacağız demiyoruz, şu anki aşamada imkânlarımız olmadığı için yapamıyoruz. Firmamız zorlu bir süreç altında, kimsenin hakkını gasp etmedik.”

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Çok sayıda şikâyet

İnternet platformu üzerinden yurttaşların şikâyetlerini ilettiği mecra olan “sikayetvar” isimli sitede “Akrapol Termal Tesisi” için yazılan 51 şikâyet var. Bunlardan bazıları şöyle:

»Sezer: Akropol’den 2012 yılında yer aldık. ‘2013’te teslim edeceğiz’ dediler. 2018 oldu, daha teslim edilmedi. Bize her türlü vaatte bulundular, ‘Şöyle kiraya veririz’, ‘Böyle kiraya veririz’, ‘Şöyle geri alma garantisi var’ diye. Sözleşmede 1. etabın bitiş tarihi yazıyor, diğer etaplar yazmıyor. Biz D Blok’tan aldık, kimi ararsak telefonlara cevap vermiyor. Daha 1 kere bile kullanmadık, bize aidat borcu geldi, 600 lira. Biz gitmediğimiz yerin aidatını neden verelim?

»Hasan: 3 yıl önce Beypazarı Akropol Termal’den projeden bir devre mülk aldım. Parasını peşin verdim. Beyzade Konakları’ndan aldım ve banyosunda havuzu var özelliği o. Sözleşmede 30 ayda tamamlanacak yazıyor ama şu an için 3 yılı geçti. Bugün merkeze gittim ‘Devre mülkünüz için 1’e 1 aynısını bitmişinden verelim’ dediler. Dedim ‘Banyosunda havuzu var mı?’ ‘Yok.’ ‘O zaman nasıl 1’e 1 oluyor’ dedim. Dava açacağım.”

»Vehbi: Akrapol Termal paramı geri vermiyor. 2011 yılında aldığım devre mülkümü ne veriyorlar ne de paramı iade ediyorlar.

»Hülya: 2013’te büyük bir hata yaparak aldığımız devre mülk zamanında yapılıp devredilmediği için dava açtım. Haklı görülmemize rağmen hâlâ paramızı alamadık. Hükümet destekli bir proje olmasının bu sonuçları yaşatması çok manidar.