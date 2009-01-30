Erdoğan'ın elinde neden AKP dosyası vardı?

Davos'ta yaşanan kriz için "Ben orada Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak konuştum. Kimse TC Başbakanı'na saygısızlık yapamaz" diyen Erdoğan'a DSP'den "Elinde neden AKP dosyası vardı o zaman" yanıtı geldi.



DSP Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi, Başbakan Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Davos'ta yaşanan gerilimi Meclis gündemine taşıdı. Başbakan'a "Siz Davos Zirvesi'ne AKP'nin temsilcisi olarak mı gittiniz?" diye soran Erçelebi, Erdoğan'ın panel sırasında elindeki dosyalara işaret etti.



DSP'li Erçelebi, Başbakan Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergesiyle "Davos Gerilimi"ni TBMM gündemine taşıdı. Zirvede Türkiye'nin Başbakanı olarak tüm dünya televizyonlarından Başbakan Erdoğan'ın konuşmasını canlı olarak izlediklerini hatırlatan Erçelebi, ilginç bir ayrıntıya dikkat çekti.



Dosyada AKP amblemi



"Ülkelerin temsilcilerinin ve sizin elinizde dökümanların bulunduğu dosyalar vardı. Diğer ülkelerin devlet adamlarının ellerindeki dosyalarının üzerindeki yazılar ve simgelerden hangi ülkenin devlet adamı oldukları belliydi" diyen Erçelebi, şu soruları sordu:



"Sayın Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti"nin Başbakanı olarak sizin elinizdeki dosyanın üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) amblemi vardı ve tüm televizyonlara, yazılı basına da bu resim yansıdı. Siz, Davos Zirvesine AKP'nin temsilcisi olarak mı gittiniz? Yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı olarak mı gittiniz? Bu kadar önemli olan ve Dünyanın gözünün üstünde olduğu Davos Zirve Toplantısına; Türkiye Cumhuriyeti'nin amblemi Ay-Yıldızlı Bayrağımızın da üzerinde resmi olan T.C Başbakanlık dosyası ile gitmemenizin dayanağı ve amacı nedir?"

