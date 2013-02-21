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Politika

Erdoğan'ın eleştirdiği diziye Arınç'tan övgü

Başbakan Yardımcısı Arınç, 'Bosna'da Billboardlarda Muhteşem Yüzyıl dizisinin reklamlarını gördüm çok güzel dizilerimiz var' dedi

21 Şubat 2013 11:14


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan eleştirdiği Muhteşem Yüzyıl dizisine, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan övgü geldi.

Bosna-Hersek ziyareti kapsamında, Zenica Üniversitesi'nde öğrencilerle biraraya gelen Arınç, Bosna'da Billboardlarda Muhteşem Yüzyıl dizisinin reklamlarını gördüğünü söyledi.

Arınç, ''Yollardaki billboardlarda gördüm. 'Muhteşem Süleyman'ı da izlediğinizi anladım. Çok güzel dizilerimiz var. Dizilerin arka arkası kesilmeyecek inşallah'' diye konuştu.

 

Erdoğan eleştirmişti

 

Başbakan Erdoğan 25 Kasım'da Kütahya'da yaptığı açıklamada Muhteşem Yüzyıl'ın Kanuni Sultan Süleyman'ı yeni nesillere yanlış tanıttığını belirterek, şöyle konuşmuştu:

'Biz 7 milyarlık bu dünyanın içinde yaşıyoruz. Bizim görevimiz nedir, bunu çok iyi biliriz. Ecdadımızın at sırtında gittiği her yere biz de gideriz; her yerle biz de ilgileniriz. Ama bunlar, televizyon ekranındaki ecdadımızı zannediyorum o Muhteşem Yüzyıl dizisindeki gibi tanıyor. Bizim öyle bir ecdadımız yok. Biz öyle bir Kanuni, öyle bir Sultan Süleyman tanımadık. Biz öyle bir Kanuni tanımadık, onun ömrünün 30 yılı at sırtında geçti. Sarayda o gördüğünüz dizilerdeki gibi geçmedi. Bunu çok iyi bilmeniz lazım. Bunu çok iyi anlamanız lazım. Ben o dizilerin yönetmenlerini de o televizyonun sahiplerini de milletimin huzurunda kınıyorum. Bu konuda da ilgilileri uyarmamıza rağmen yargının da gerekli kararı vermesini bekliyoruz.

 

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