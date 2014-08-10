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Erdoğan'ın 'edepsiz, aşağılık kadın' sözleri AGİT raporunda

Köşk adayı Erdoğan'ın, Amberin Zaman'ı hedef alan sözleri AGİT'in 11 Ağustos'ta yayınlayacağı ön rapora girmesi bekleniyor

10 Ağustos 2014 15:41

Taraf gazetesi yazarı ve Economist'in Türkiye muhabiri Amberin Zaman’a "Edepsiz, aşağılık kadın" diyen Başbakan Tayyip Erdoğan'ın sözleri  Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) seçim raporunda yer alacak.

Taraf'ta yer alan habere göre AGİT yetkilileri Amberin Zaman’ı arayarak olay hakkıda bilgi aldı.

Başbakan Erdoğan 7 Ağustos’taki Malatya mitinginde gazeteci Amberin Zaman’ı hedef göstermişti. Erdoğan ağır bir üslup kullanarak Zaman’ın hakkında “Edepsiz bir kadın. ‘Müslüman ülkede bunu beklemek zor değil mi?’ diyor. Haddini bil, haddini” diye konuşmuştu. Erdoğan dün de gazeteci Zaman için bu kez de “aşağılık kadın” dedi. Erdoğan’ın bu konuşmaları üzerine dün AGİT yetkilileri Zaman’ı arayarak bilgi aldı. Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’ın gazeteciye yönelik bu sözlerinin AGİT’in seçimlerin ertesi günü açıklayacağı ön rapora girmesi bekleniyor. Dün Zaman’ı arayan AGİT olay hakkında kapsamlı bilgi aldı.

 

Dünya basınının tepkisi: Endişe verici

 

Olay Dünya basınında da kendine geniş yer buldu. Daily Telegraph, The Independent, Le Monde,Washington Post,Der Spiegel gibi dünyaca saygınlığı olan yayınlar olaya geniş yer verdi. Öte yandan Türkiye’deki köşe yazarlarının Amberin Zaman’ın Başbakan tarafından hedef gösterilmesine yazılarında pek yer vermemesi dikkatlerden kaçmadı. AGİT, basın özgürlüğü temsilcisi Dunja Mijatoviğ, Başbakan Erdoğan’ın gazeteci Amberin Zaman için kullandığı “edepsiz kadın” sözlerine tepki önceki gün de yazılı bir açıklamayla tepki göstermişti. Mijatoviğ açıklamasında “Türkiye’de gazetecilere yönelik gözdağı ve tehditlerin son örneği beni endişeye sevk etti” demişti. AGİT basın özgürlüğü temsilcisi, eleştirel görüşlerin, demokratik tartışmaların zaruri unsurları olduğunu belirtmişti.

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