Erdoğan'ın dünürü Uzuner 'Silah' değil, 'Siren' dediğini iddia etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünürü, Bilal Erdoğan’ın kayınpederi Orhan Uzuner, "Gayemiz bir tehlike anında halkı uyandırma ve haber verme niteliğinde" olarak ifade ettiği "Kardeş Kal Türkiye" adlı teşkilatın toplantısında kullandığı öne sürülen “En küçük cihazımız düdük. Arabamda megafon var. Gerektiği zaman kullanacağımız silah var. Böyle hazırlıkları yapmamız lazım" sözleri ile ilgili olarak avukatı aracılığıyla bir açıklama yayımladı.

“Milli menfaatler doğrultusunda görüş alışverişinde bulunulan bir grubu silahlı yapılanma gibi gösterilmeye çalışıldığını” savunan Uzuner 'Silah' değil, 'Siren' dediğini iddia etti. Uzuner “En küçük cihazımız olan düdüğümü anahtarımın yanına koydum. Arabamda megafon var. Gerektiği zaman kullanacağı siren var’ şeklindeki konuşmasında geçen ‘Siren’ yerine ‘Silah’ denilerek gerçeğe aykırı haber yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

İddiayı manşetine taşıyan Cumhuriyet gazetesini eleştiren Uzuner “Erdoğan’ın milisleri” denilerek ülkesi, milleti ve devletinin bekası için gönüllülük esası içinde görüş alışverişinde bulunan, darbe ve deprem gibi olumsuz durumlarda haberleşmek için Whatsapp grupları kuran kişileri silahlı olarak göstermeye çalışmak ve diğer yandan da Cumhurbaşkanımızla irtibatlandırmak suretiyle gerçekle bağdaşmayan bir algı oluşturmak amaçlanmıştır” iddiasında bulundu.

Uzuner’in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

15 Temmuz darbe girişimini, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sokaklara, meydanlara çıkın çağrısını duyan, ona inanan,bu çağrıya icabet eden, sesine kulak verip,ülkesi ve devletine karşı yönelen kalkışmaya karşı göğsünü siper eden milletimiz önledi. Ancak kesintisiz iletişim olmasa Cumhurbaşkanımız, halkı sokağa çıkmaya çağırmayacak, darbe gerçekleşecek, devlet çökecek ülkemiz ve milletimiz için tam bir felaket olacaktı. Bu duruma düşmemek için kesintisiz iletişim hayati derecede önemlidir. Platformumuzun amacı ve faaliyet konusu da olası bir darbe girişimi, afet ve deprem gibi olumsuz olaya karşı kesintisiz iletişimi nasıl sağlanacağı konusunda fikir üretip paylaşmaktır.

“Milli konularda görüş alışverişi”



Hâl böyle iken Cumhuriyet Gazetesi’nde yapılan haberde, gerek ilk sayfada atılan sürmanşette “Erdoğan’ın milisleri” denilerek ülkesi, milleti ve devletinin bekası için gönüllülük esası içinde görüş alışverişinde bulunan, darbe ve deprem gibi olumsuz durumlarda haberleşmek için Whatsapp grupları kuran kişileri silahlı olarak göstermeye çalışmak ve diğer yandan da Cumhurbaşkanımızla irtibatlandırmak suretiyle gerçekle bağdaşmayan bir algı oluşturmak amaçlanmıştır.

“Gazetede siren yerine silah kelimesi kullanıldı”

Müvekkilim bir konuşmasında geçen “En küçük cihazımız olan düdüğümü anahtarımın yanına koydum. Arabamda megafon var. Gerektiği zaman kullanacağı siren var” şeklindeki konuşmasında geçen “Siren” yerine “Silah” denilerek gerçeğe aykırı haber yapılmıştır. Ayrıca 13. Sayfada “Açık silahlanın çağrısı” şeklinde arabaşlık atılarak siyasi bir algı oluşturmaya çalışılmaktadır.

Gazetenizde çıkan haberle Kardeş Kal Türkiye Platformu’nun amaç ve gayesinin dışında gerçek dışı başka bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır.