Erdoğan'ın 'doğum kontrolü ihaneti' sözleri sosyal medyada: Ey prezervatif!

Sosyal medya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum kontrolü ile ilgili sözlerini konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu ülkede yıllarca bir doğum kontrolü ihaneti yaptılar ve neslimizi kurutma yoluna gittiler" sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Erdoğan'ın daha zaman zaman yaptığı sezaryen ve kürtaj açıklamalarına eklenen 'doğum kontrolü' çıkışına sosyal medyanın tepkisi gecikmedi.

İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları:

-Eyyyyy prezervatif!

- Kondoma da karıştı. Hayaldi gerçek oldu.

- Doğum kontrolü yapan da vatan haini... kayıtlara geçsin. Yapan varsa hemen beyaz masaya şikayet edin

- Hah bu saate kadar Tuğçe Kazaz geyiği vardı, bu saatten sonra da padişahın doğum kontrol muhabbeti başlar artık! Hofff ne manyak ülkeyiz ya

- Doğum kontrol ihanettir gençlik, bilelim bildirelim. Münafıklar sizi!!1!

- Yakında Doğum Kontrol yolları da azaltılacak belli ki. Hindistan olma yolunda ilerliyoruz.

- Erdoğan resmen can cekişiyor. Yolsuzluk gündemini kapatmak için 'doğum kontrol ihaneti'ni ortaya attı.

- 'Bu ülkede yıllarca doğum kontrolü ihaneti yaptılar'. Erdoğn içinde ihanet geçmeyen cümle kuramıyor.

- Anlaşıldı doğumkontrol hapını da yasaklar bu psikopatlar..Allahım çekilecek ne çilemiz varmış

- Yolsuzluk oylaması tam öncesi Erdoğan'dan gündemi değiştirmeye yönelik provokatif açıklama zaten bekleniyordu. Trene binmeyin. #DoğumKontrol

- CB nın verdiği doğum kontrol beyanatı kişisel hakların ihlali olduğu kadar, modern insanlık gereklerine aykırı, sürdürülebilirliğe karşı

- Erdoğan'ın ruh halini hiç iyi görmüyorum. Çiftin nikah törenine katılıp, mikrofondan bu ülkede doğum kontrol ihaneti yaptılar ne demek ya :)

- Doğum kontrol hapı işinide "paralel"e bağlamazsan cidden alınırım!

- Adam elinden gelse erkeklere de doğum yapın diyecek.

- Yeni nesil vatan haini: prezervatif ve doğum kontrol hapı!

- 'bunlaaaaarrrr, milli iradeye engel olma noktasındaa, doğum kontrol hapı kullanarak darbe girişiminde bulundular'