Erdoğan: Doğum kontrolü ihanetiyle yıllarca neslimizi kurutma yoluna gittiler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte dün akşam Bisse gömleklerinin sahibi Mustafa Kefeli'nin oğlu Onur Kefeli ile Cansu Pişirgen'in düğün törenlerine katıldı. Erdoğan burada da 'en az üç çocuk' çağrısını yineleyerek, "Bu ülkede yıllarca bir doğum kontrolü ihaneti yaptılar ve neslimizi kurutma yoluna gittiler" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın kıydığı nikahta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Nikah töreninin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çiftlere mutluluklar diledi. Erdoğan, "Evlilik uzun bir yolculuk. iyi günler var, kötü günler var. iyi günler paylaştıkça çoğalır ama kötü günlerde sabrettikçe elbet mutluluğa dönüşür. Beypazarı'ndan bir amcamın bana tavsiyesi var, diyor ki; bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, dört olur bereket olur, gerisi Allah Kerim..." dedi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz milletimiz güçlü kılmak için, hem nüfus itibariyle daha çok genç nüfusa, dinamik nüfusa ihtiyacımız var. Hem de yetişmiş nüfusa ihtiyacımız var. Bunu ihmal etmeyeceğiz ve muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak istiyorsak bu milletin güçlü olması lazım. Ekonomide bir kaide vardır, 'genç, dinamik demek'. Bu ülkede yıllarca bir doğum kontrolü ihaneti yaptılar ve neslimizi kurutma yoluna gittiler. Neslin önemi, gücü ekonomide olduğu gibi manen de çok önemli. Ben sizlere inanıyorum ve aile cüzdanımız da kızımıza verelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik cüzdanını geline vererek tekrar mutluluklar diledi.

Düğüne ayrıca, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok ve çok sayıda milletvekili, belediye başkanlarının yanı sıra, sanat ve iş dünyasından ünlü isimler katıldı.