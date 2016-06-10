Erdoğan’ın diploması tekrar sosyal medyada: #MügeAnlıDiplomayıBulsun

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasına ilişkin tartışma devam ederken, Twitter kullanıcıları “Müge Anlı’nın diplomayı bulması” talebiyle tartışmayı tekrar gündeme taşıdı. Kullanıcıların "#MügeAnlıDiplomayıBulsun" hashtagiyle yaptığı paylaşımlar 27 bin tweeti aşarak en çok konuşulanlar arasına girdi.

Twitter'daki paylaşımlar şöyle:

#MügeAnlıDiplomayıBulsun Tweetleri

Uzun süredir tartışmada son olarak Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Tayyip Erdoğan’ın 12'nci Cumhurbaşkanı seçildiğine ilişkin seçim tutanağının "tam kanunsuzluk" nedeniyle iptali ve seçimin yenilenmesi konusunda YSK'ya başvuru yapmış, başvuru reddedilmişti. Kurulun, Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Erdoğan'ın noter onaylı üniversite diplomasını sunduğu için bunun dışındaki incelemenin YSK'nın görev alanına girmediğine karar verdiği öğrenilmişti.

Erdoğan’dan Marmara Üniversitesi Rektörü'ne: Çıkart şunu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diploma tartışmalarına değinen Erdoğan, üniversitenin rektörü Mehmet Emin Arat'a çağrı yaparak "Bugünlerde diploması var mı yok mu diye tartışma başlattılar. Arşivden çıkart şunları yayınlayacak mısın ne yapacaksınız yapın da zaten benim söylediklerime inanmıyorlar belki rektör açıklarsa inanırlar. Okulumuz zaten gereken açıklamayı yaptı" demişti.