‘Erdoğan'ın dedesini Ermeniler öldürdü’

Çukurova Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Yurtsever, Erdoğan'ın dedesi Bagatlı Recep'in Rus işgalciler ve Ermeni komitacılarla çarpışırken öldüğünü öne sürdü.



Çukurova Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Cezmi Yurtsever, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dedesi Bagatlı Recep'in 1915- 1916 yıllarında Rize'de Rus işgalcilere ve Ermeni komitacılara karşı direniş harekatında Pirozköy'de çarpışıp, şehit düştüğünü ileri sürdü.



Yurtsever, o yıllarda Anadolu'nun kuzey doğusundaki çok sayıda Türkün de zorunlu göç etmek zorunda kaldığını söyledi.



1909 yılında Adana'da yaşanan iç savaş olaylarına ilişkin Seyhan Kültür Merkezi'nde düzenlenen `1909 Yılında Adana'da Ne Oldu?' konulu konferansta konuşan Cezmi Yurtsever, Osmanlı Aşiretler ve Mühacirler Müdürlüğü'nce hazırlanan göç haritasını gösterdi. Cezmi Yurtsever, ``ABD Başkanı Barack Obama'nın açıklamaları tarihin gerçeği değil, Ermeni diosporası ve Ermenistan yönetiminin yörüngesinde kalan son derece yanlış sözlerdir. 1 milyon 500 bin Ermeni'nin katledildiği veya ölüme doğru yürüdüğü görüşleri, tarihin ve bilimin görüşleri değildir. 1915- 1916'da bir büyük olay oldu ve Ermeniler tehcir edildi. Ancak aynı esnada Türkiye'nin kuzey doğusunda da yaklaşık 1 milyon Türk insanı göç etti. Bu harita bunu gösteriyor'' dedi.



Haritanın Anadolu'nun kuzey doğusunda Trabzon'un batısı, Sivas'ın doğusu, Muş, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Kars yöresinin Rus işgaline uğradığını ve 1 milyon müslüman Türkün göç ettiğini anlattığını vurgulayan Cezmi Yurtsever, göç etmeyenlerin büyük çoğunluğunun da öldürüldüğünü söyledi.



‘Bagatlı Recep işgale direndi’



Öldürdülenler arasında Rize'nin dağ köyü Pirozköy'de yaşayan Bagatlı Recep'in bulunduğunu ve bu kişinin Recep Tayyip Erdoğan'ın dedesi olduğunu ileri süren Cezmi Yurtsever, sözlerini şöyle sürdürdü:



``Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dedesi Bagatlı Recep'tir. 1916'da Rus işgali Rize'ye kadar geldi. İşgale karşı yerel direniş hareketleri vardı. Bagatlı Recep işte o bölgenin en büyük derebey ailesinin mensubu olarak Ruslar ve Ermeni komitacılara karşı direnişe katıldı ve hayatını kaybetti. Bugün 1915- 1916 yılında yaşanan olaylara ilişkin tarihin arka planında acı bir hatıra olarak duran Bagatlı Recep'in hikayesini torunu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının uygun olacağını düşünüyorum. Bu acı hatıra 1912- 1922 yılları arasında hayatını kaybeden 3 milyon Türk'ün hikayesinden bir tanesidir. Başbakan Erdoğan, dedesinin hatırasını lütfen açıklasın.''



Bahçeli’nin aşiretine idam dalgası



Cezmi Yurtsever, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Osmaniye'deki Fettahlı aşiretinin mensubu olduğunu, bu aşiretin de Çukurova'da Ermeni hareketlerinin gücünü kırmak için 19'uncu yüzyılda üç kez idamla muhatap olduğunu anlattı.



1815'ten 1918'e kadar olan süreçte Osmaniye- Maraş arasındaki en güçlü Türkmen beyliği olan Fettahlı aşiretinin gücünün kırılması ve Ermeni hareketlerinin serbestçe yapılabilmesi için uygun zemin oluşturulduğunu ifade eden Yurtsever, şunları söyledi:



``1815'te Bahçeli'nin ailesi olan Fettahlı aşireti Adana valisine karşı çatıştı, o zaman iki bey ve 25 kişi idam edildi. 1854'de Fettahlı Mehmet, 1909'da ise Bahçe Mütfüsü İsmail Hakkı Bey asıldı. Bu idamların amacı Maraş'taki Zeytun, Adana Haçin'deki (Saimbeyli) Ermeni hareketlerini serbestleştirmekti. 1909'da bu bölgede kanlı bir savaş yaşandı. Devlet Bahçeli'nin babası Salih de kuvayımilliye saflarında direnişe katıldı, savaştı, madalya kazandı. Yaşanan olaylar Ermenilere karşı soykırım değildir. Tam tersine 1912'den 1922'ye kadar 3 milyon Türk insanı hayatını kaybetmiştir. Tarihin gerçekleri böyledir. Bu gerçeklerin arasında devlet adamlarımızın ailelerinden acı hatıralar da vardır.''

