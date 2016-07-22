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15 Temmuz Darbe Girişimi

Erdoğan'ın darbe gecesi ulaşamadığı ve istihbarat zaafıyla suçladığı Hakan Fidan MİT Müsteşarlığı'ndan istifa etti!

Erdoğan, darbe girişimini 'eniştesinin haber verdiğini' açıklamıştı

22 Temmuz 2016 22:09

TSK içindeki cuntanın 15 Temmuz gecesi yaptığı darbe girişimine ilişkin bazı bilgileri saat 16:00 sıralarında Genelkurmay'la paylaşan, ancak bağlı bulunduğu Başbakan Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a haber vermediği ortaya çıkan Hakan Fidan MİT Müsteşarlığı'ndan istifa etti.

Fidan, 7 Haziran seçimlerinde siyasete atılmasına "Sır küpüm" diyerek itiraz eden, darbe girişimi konusunda ise kendisini "istihbarat zaafı" ile suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra görevi bıraktı. 

Astsubaylıktan Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı ve MİT Müsteşarlığı'na ulaşan yolculuğunda Oslo'da PKK ile yapılan görüşmelere de katılan Fidan'ın, kendisine "sır küpüm" diyecek kadar yakın olan Erdoğan'la yolu, istihbarat zaafı ve hâlâ arka planı netleşmeyen cuntaya ilişkin duyumları paylaşmama tavrının ardından ayrıldı.

 

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