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'Erdoğan'ın damadı Albayrak, VIP salonundayken TBMM Başkanı içeri alınmadı' iddiası Meclis'te

Albayrak'ın Esenboğa Havalimanı'nda İsmet Yılmaz'ı beklettiği öne sürüldü

31 Temmuz 2015 18:45

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı olan AKP İstanbul Milletvekili Berat Albayrak'ın Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakan için ayrılan özel odada görüşme yaptığı ve bu nedenle TBMM Başkanı İsmet Yılmaz'ın odaya alınmadığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Yarkadaş, sunduğu soru önergesinde "Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakan için ayrılan özel odaya Berat Albayrak'a kim ya da kimler imtiyaz tanımıştır? Bu odayı Berat Albayrak'a tahsis eden görevli yada görevliler hakkında bir soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?" dedi.

CHP'li Yarkadaş, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Bugün çeşitli basın organlarına yansıyan haberlere göre 'AKP İstanbul Milletvekili ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak'ın Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakan için ayrılan 'özel oda'da görüşme yaptığı bu nedenle de TBMM Başkanı İsmet Yılmaz'ın da bu özel görüşme nedeniyle odaya alınmadığı' ifade edilmiştir" ifadelerini kullandı. Cnn Türk'e göre Yarkadaş'ın soruları ise şu şekilde "Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakan için ayrılan özel odada Berat Albayrak nasıl görüşme yapabilmiştir? TBMM Başkanın bu özel görüşme nedeniyle odaya alınmadığı doğru mudur? Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakan için ayrılan özel odaya Berat Albayrak'a kim yada kimler imtiyaz tanımıştır? Bu odayı Berat Albayrak'a tahsis eden görevli yada görevliler hakkında bir soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?" 

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