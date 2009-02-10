Erdoğan’ın çocuklarının cirosu 10 milyon TL

Bilal Erdoğan’ın kozmetik şirketi de varmış

3 yılda 9.8 milyon TL ciro

Günde 4 bin 727 euro ciro



9 bin lira vergi ödedi

‘Kâr oranı düşük’

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve gelininin ortak olduğu Atagold şirketinin Atatürk Havalimanı’ndaki tesisinin 3 yılda yaklaşık 10 milyon TL ciro yaptığı ortaya çıktı.Başbakan Erdoğan’ın yakın dostu ve Atasay Kuyumculuk’un sahibi Cihan Kamer geçen cumartesi günü Vatan’ı arayarak, “ortaklık” ve “şirketin profili” ile ilgili soruları yanıtlamıştı. Pazar günü Vatan’da yayımlanan açıklamalarından da görüldüğü gibi Kamer şirketin son üç yıllık cirosu, ödenen kira bedelleri gibi sorulara “rakamlar önünde olmadığı için” karşılık verememiş ve “Rakamları tam bilemiyorum. Pazartesi günü bakmam lazım” demişti. Cihan Kamer ve şirket yetkililerinden sözkonusu rakamlarla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, ortaklığın başladığı 2006’da free shop’taki Atasay mağazası 2 milyon 72 bin lira ciro yaptı. Mağazanın yıllık cirosu 2007’de 3 milyon 630 bin liraya çıktı. Şirket yetkilileri 2008 cirosunun henüz netleşmediğini belirtiyor. Ancak “cirodan pay” esasına göre kira yükümlülükleri olduğunu ve şirketin 2008 cirosunun yüzde 40’ını kira olarak ödediğini açıkladılar.Vatan’ın ulaştığı kesin bilgiye göre Atagold firması 2008’de 870 bin euro kira ödedi. Bu bilgiyi firma yetkililerinden alınan “yıllık kira bedeli cironun yüzde 40’ı kadardır” bilgisiyle birleştirince ortaya kesine yakın bir ciro tahmini çıkarmak mümkün. Atagold’un 2008 yılı cirosunu TL cinsinden hesaplamak için 2008 yılı ortalama euro kurunu 1,9 TL olarak hesapladık. Böylece ödenen kiranın 1 milyon 653 bin TL olduğunu bulduk. Bu rakamın toplam cironun yüzde 40’ı olduğunu düşünürsek, Atagold’un 2008 yılı cirosunun 4 milyon 132 bin 500 TL olduğu anlaşılıyor.Şimdi Başbakan’ın çocuklarının ortak olduğu 2006 yılından bu yana ortaya çıkan üç yıllık toplam ciroyu bulmak mümkün. 2006 yılında 2 milyon 72 bin lira ciro yapan mağaza, 2007 yılında 3 milyon 630 bin liraya çıkmıştı. 2008 yılı cirosunu da biz hesapladığımıza göre üç yıllık satışların toplam değeri, 9 milyon 834 bin 500 TL.Şimdi de, üç yılda mağazadan yaklaşık 10 milyon TL değerinde satış yapılmasının ticari olarak ne anlama geldiğine bakalım. Mağazanın duty free bölgesinde olduğunu hatırlarsak yılın 365 günü açık olduğunu düşünebiliriz. Böylece 3 yıla yani 1095 güne bölerek mağazanın günlük ortalama satış hasılatını bulabiliriz. Mağaza günde ortalama 8 bin 981 liralık satış yapmış. Yine 2008 yılı ortalama euro kuru olan 1,9 lirayı esas alarak söylersek günlük ortalama cirosu 4 bin 727 euro olmuş.Şirket yetkilileri daha önce firmanın ne kadar vergi ödediğini de açıklamıştı. Buna göre 2006 yılında 2 milyon 72 bin ciro yapan şirket 848 bin lira kira öderken, 32 bin 760 lira vergi tahakkuk etmişti. Atagold 2007 yılında ise 3 milyon 630 bin lira ciro yaparak 1 milyon 477 bin lira (cironun yüzde 41’i) kira ödemiş, şirket sadece 9 bin 196 lira vergi tahakkuk etmişti.HakkIndakİ iddiaları Show Tv’de yanıtlayan Cihan Kamer Atagold Kuyumculuk şirketinin sadece Atatürk Havalimanı’nda faaliyet gösterdiğini belirtti ve şirketin cirosunu şöyle açıkladı: “2006 yılında 2 milyon TL ciro yapıldı. 2007 yılında ise ciro 3 milyon 630 bin TL oldu. Ticaret alanı olarak en prestijli noktalardan biri de havaalanlarıdır. Bu yüzden kira giderleri yüksektir. Bu bölgelerde ciro üzerinden kira ödenir. Aatürk Havalimanı’nda ise bu oran yüzde 40. 2006 yılında 848 bin TL, 2007 yılında ise 1 milyon 477 bin TL kira bedeli ödendi. Bu yüzden kar oranı düşüktür.” Bilal Erdoğan’ın pasaport belgelerini de gösteren Kamer tartışmaların odağında yer alan Ekrem Tosun’un vekalet konusuna açıklık getirdi. Kamer, Bilal Erdoğan’ın yurtdışında olduğu dönemde vekaleten Tosun’un imza attığını belirtti.