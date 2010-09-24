-ERDOĞAN'IN ''ÇILGIN PROJESİ'' NE ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkıp onun yerine bir alış veriş merkezi kurmak gibi bir derdimizin olduğunu söyleyecek kadar divane tipler var bu ülkede. İstanbul gibi bir yerde meydanımız yok, Taksim'i böyle bir meydanla kavuşturalım istiyoruz, derdimiz bu. Benim düşündüğüm çılgın proje farklı, bunların tamamen dışında. İnşallah onu da açıklama vakti gelecek onu da açıklayacağız'' dedi. Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, halk oylaması sırasında mali disiplinden taviz verilmediğini söyledi. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Türkiye, halk oylaması sırasında mali disiplinden taviz vermeyerek, seçim ekonomisine asla tevessül etmeyerek, popülizm tuzağına düşmeyerek, bir kez daha çok önemli bir sınavdan geçti. 8 yıl boyunca her seçimde ve halk oylamasında gösterdiğimiz samimi tavrı ve disiplini bu süreçte de gösterdik. Türkiye'nin kaynaklarının bir rüşvet olarak, milleti kandırmanın bir aracı olarak kullanılmasına müsaade etmedik. Önümüzdeki genel seçimlerde de bu ilkeli duruşumuzu aynı şekilde muhafaza edecek, seçim ekonomisine asla ve asla prim vermeyeceğiz. Tabii burada bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum; bazı çevrelerin, muhalefet partilerinin ve bazı sivil toplum kuruluşlarının, partimizin bu süreç içerisinde farklı yerlerden para kaynakları istihsal ettiği, yurt dışından para transfer ettiğini, hatta örtülü ödeneği kullandığını ifade edecek kadar aşağılaştığını gördük. Bunlar hakkında kesinlikle yasal yolları kullanacağız, kendileriyle yasal mücadelemizi vereceğiz.'' Halk oylaması sırasında muhalefet partilerinin kendilerini devletin imkanlarını kullanmakla suçladığını anımsatan Erdoğan, ''(Efendim devletin imkanlarını kullandılar.) Nedir o? 'Uçağa biniyor, otobüsleri kullanıyor...' gibi. Bunların hepsi bizim yasal haklarımızdır. Bizler makama tahsisli olan uçağı da aracı da açılışlarda vesaire kullanırız, buna kimsenin müdahale yetkisi yoktur. Bu, bizim yasal hakkımızdır. Eğer, bu konuda rahatsız oluyorlarsa kendileri yasal süreci başlatırlar. Hiç bunu politik istismar meselesi olarak kullanmalarına gerek yok'' açıklamasında bulundu. -ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ- Erdoğan, dün bazı gazetelerde İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile ilgili haberler çıktığını belirterek, bu haberlerin bazı kişilerin art niyetli düşüncelerini ortaya koyduğunu söyledi. ''Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkıp, onun yerine bir alış veriş merkezi kurmak gibi bir derdimizin olduğunu söyleyecek kadar divane tipler var bu ülkede'' diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bunu hep yaptılar yapıyorlar. Bu ülkede, bu insanların, bu zihniyetin bir eseri yok. Bir deprem tehlikesi var. Burada güçlendirmeye 70 trilyon lira harcamayı israf kabul ediyoruz. Kullanılabilirliği de yok ama bunun yanında, arkasında boş alanlar var. Biz, buraları da buna katmak suretiyle gayet büyükçe bir opera sanat merkezini burada kuralım, bir kültür merkezini burada kuralım. Bir de belediye başkanlığımdan buyana düşünce dünyamda olan, Belediye Başkanımla da paylaştığım oradaki trafiği tamamen yerin altına almak suretiyle, istiyoruz ki Taksim bir meydan olsun. Büyükşehirler meydanları ile anılır ama bizim ne yazık ki İstanbul gibi bir yerde meydanımız yok. Taksim'i böyle bir meydanla kavuşturalım istiyoruz, derdimiz bu. Bununla ilgili olarak bir başbakan, bakanları böyle bir sözü verdikten sonra bu sözün arkasına düşebilir mi? Bunu yalanlayabilir mi? Uygulamadan vazgeçebilir mi? Bu olabilir mi? Alış veriş merkezi yapacaklar gibi böyle saçma sapan aklımızın kenarından, ucundan geçmeyecek bir iftirada bulunmak ve bunu da maalesef 'böyle şey olur mu?' demeyerek, kendileri için haber yapıyorlar.'' Konu ile ilgili olarak tüm yargı çevrelerine seslenen Başbakan Erdoğan, engel olmamalarını istedi. Erdoğan, herhangi bir engel, fevkalade bir şey olmadığı sürece buradaki çalışmayı 2 yılda bitirebileceklerini söyledi. 11-12 ay gibi bir sürede Harbiye Kongre Merkezini yaptıklarını anımsatan Erdoğan, ''Yerin dibine 13 kat indik orada. Orada devasa bir kongre merkezine sahibiz. İstiyoruz ki Taksim'de de böyle bir kültür merkezine sahip olalım ama bu zihniyetler yaptırmıyor, engelliyor. Galataport, Haydarpaşaport böyle oldu. Ha, çılgın proje... Çılgın projem bu değil. Benim düşündüğüm çılgın proje farklı, bunların tamamen dışında. Onlar bir yere odaklanıyor ama biz bir yere değil, çok geniş açıyla bakıyoruz. Bir çok yere odaklanıyoruz. İnşallah onu da açıklama vakti gelecek onu da açıklayacağız. Şu anda çalışmalarımız sürüyor, inşallah onu da bitirdiğimiz zaman açıklayacağız, hiç kimsenin endişesi olmasın'' diye konuştu.