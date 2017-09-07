"Erdoğan’ın CHP yorumu ilkokul seviyesinde"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “CHP’nin dili terör örgütüyle aynı” sözlerine “Bunlar ilkokul seviyesinde bir çocuğun yorumları, cevap vermek için bir yerinden tutabilmek lazım, ben tutamıyorum” diyerek cevap verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın partisinin il başkanlarına yaptığı konuşmada ortaya koyduğu tespitler ve suçlamalara ilişkinm olarak RS FM'den Yavuz Oğhan'a konuşan Aykut Erdoğdu'nun açıklamaları şöyle:

"Nasıl cevap verilebilir bilmiyorum, ilkokul seviyesinde bir çocuğun yorumları bunlar. Muhalefet iktidarı eleştirir, buna terörün dili deniyor, cevap vermek için bir tarafından tutabilmek lazım ben tutamıyorum doğrusu. Yazık Türkiye'ye, çok yazık. AKP Genel Başkanının partisinin kaderi ile Türkiye'nin kaderini birleştirmesi ise bir faşist parti devleti mantığıdır. Hitlerin kaderi ile Almanya'nın kaderi birleşmiştir, sonunda Almanya'nın başına gelenler ortada. Benim milletim bunu yutmaz diyor. Sana oy vermeyen yüzde elli kimin milleti peki? CHP'li, HDP'li, Saadet Partili bu milletin bir parçası değil mi?"

"CHP demokratik cesaretini yükselterek farklı görüşler arasında birlik sağlayacak"

"Bu memleketin haline üzülüyoruz ama üzülüp beklemiyoruz" diyen Aykut Erdoğdu, Adalet Yürüyüşü'nün, Adalet Kurultayının kötü durumdan kurtulmak için düzenlenen etkinlikler olduğunu söyledi. CHP'nin demokratik cesaretini yükselterek farklı görüşler arasında birlik sağlayacağını söyledi:

"Ahlanıp vahlanmak yerine memleketi bu durumdan kurtarmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Artık senlik benlik, sağcı-solcu, muhafazakar-laik ayrımı yok. Bu ülkeyi sevenlerin bu ülkenin kötü gidişine dur demesi gerekiyor. Bunun için de Ana muhalefet partisinin demokratik cesaretini yükselterek bütün tarafları birleştirmesi gerekiyor. 2019 yılında ya bu kötü gidişe dur diyeceğiz ya da bu olumsuzluk ağırlaşarak devam edip vatanımızın birliğine bütünlüğüne, halkımızın kardeşliğine mal olacak. Bunu önlemek için çalışıyoruz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu çalışmaları sırasında iftiralara uğradıklarını söyledi.

"Biz bütün Türkiye'yi birleştirmeye çalışıyoruz, Kürt, Türk, muhafazakar, laik. Bunu yaparkan daha büyük iftiralarla karşılaşacağız" diyen Erdoğdu, "Birbirimizi savunmazsak iftiracılar kazanır" dedi.