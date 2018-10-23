Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı açıklaması iki dile çevrilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’jnda öldürülmesine ilişkin yarın AK Parti Grup Toplantısı'nda yapacağı kritik açıklama İngilizce ve Arapça simultane çeviri şeklinde de yayınlanacak.
Duyurulan grup toplantısına ilişkin frekans bildirisinde İngilizce ve Arapça simultane çevirisi de yapılacak.
Erdoğan'ın yarınki grup toplantısında Cemal Kaşıkçı olayına ilşkin açıklamalar yapması bekleniyor.
Erdoğan son olarak "Salı günü açıklama yapacağım" demişti.