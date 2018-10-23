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Politika

Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı açıklaması iki dile çevrilecek

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin konuşan Erdoğan, "Salı günü açıklama yapacağım" demişti

23 Ekim 2018 02:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’jnda öldürülmesine ilişkin yarın AK Parti Grup Toplantısı'nda yapacağı kritik açıklama İngilizce ve Arapça simultane çeviri şeklinde de yayınlanacak.

Duyurulan grup toplantısına ilişkin frekans bildirisinde İngilizce ve Arapça simultane çevirisi de yapılacak.

Erdoğan'ın yarınki grup toplantısında Cemal Kaşıkçı olayına ilşkin açıklamalar yapması bekleniyor.

Erdoğan son olarak "Salı günü açıklama yapacağım" demişti.

 

 

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