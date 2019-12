Erdoğan'ın çantasında Ermenistan var!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, Birleşmiş Milletler 64. Genel Kurulu'nda Ermenistan'la gelinen sürecin hayata geçirilmesi için yapacakları temaslarda önemli başlıklar yer alıyor.



O maddeler şu başlıklar altında toplanıyor:



Karabağ için Minsk Grubu



Şu an için Ankara’nın gündeminde, New York’ta, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında üçlü bir toplantı düzenlenmesi yok. Türkiye, Minsk Grubu’nun Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ’da çözüm sağlanması için New York’ta önemli bir hamle yapmasını öngörüyor. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Ankara, bu hamle sonucu, Ermenistan’ın işgal altında tuttuğu rayonlardan (Azerbaycan’daki birinci derecede idari bölümler) bazılarını boşaltacağı sinyali alındığı takdirde, New York’ta üçlü toplantıya olumlu yanıt verecek.



İmzalar 12 Ekim’de



Türkiye, Ermenistan’la varılan uzlaşma sonucu en geç 12 Ekim’de açılım protokolünü imzalamaya hazır. Protokole, iki ülkeye arabulucuk yapan İsviçre’nin başkenti Bern’de dışişleri bakanları Ahmet Davutoğlu ile Edward Nalbantyan imza koyacak.



Sarkisyan Bursa’ya



Ankara, açılım konusunda her iki tarafın kararlılığını ortaya koymasından sonra, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın 14 Ekim’deki Türkiye-Ermenistan maçına gelmesinin önündeki engelin kalktığını düşünüyor. Sarkisyan’ın uçakla maçın oynanacağı Bursa’ya gelmesi bekleniyor.



Ortak tarih komisyonu



Protokolde yer alan ortak tarih komisyonu sadece Türk ve Ermeni tarihçilerden oluşmayacak. Amerikalı, Fransız, İngiliz ve İsviçre’li tarihçilerin yanısıra akil adamların da komisyonda yer alması planlanıyor.