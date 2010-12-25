T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN'IN BÜTÇE MESAİSİ ANKARA (A.A)

25 Aralık 2010 23:04

-ERDOĞAN'IN BÜTÇE MESAİSİ ANKARA (A.A) - 25.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yarın tamamlanacak bütçe maratonu öncesinde ekonomiden sorumlu bakanlarla bir araya geldi. Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki görüşmeye Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ile AK Parti'nin ekonomiden sorumlu yöneticileri katıldı. Başbakan, bakanlar ve AK Parti'li yöneticilerin; yarın TBMM Genel Kurulunda üzerinde son konuşmalar yapılacak ve açık oya sunulacak olan 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nı görüştükleri öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24