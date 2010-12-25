-ERDOĞAN'IN BÜTÇE MESAİSİ ANKARA (A.A) - 25.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yarın tamamlanacak bütçe maratonu öncesinde ekonomiden sorumlu bakanlarla bir araya geldi. Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki görüşmeye Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ile AK Parti'nin ekonomiden sorumlu yöneticileri katıldı. Başbakan, bakanlar ve AK Parti'li yöneticilerin; yarın TBMM Genel Kurulunda üzerinde son konuşmalar yapılacak ve açık oya sunulacak olan 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nı görüştükleri öğrenildi.