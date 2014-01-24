Erdoğan'ın Brüksel ziyaretini uluslararası basın nasıl gördü?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan uluslararası basının ortak kannati Erdoğan’ın yargı bağımsızlığı ve polise yönelik operasyonlar hakkında ikna edici olmadığı yönünde.

Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy’ın “Daha önceki kazanımlardan geri adım atmamak ve yargının herhangi bir ayrımcılık ve önyargıdan bağımsız olarak, şeffaf ve tarafsız bir şekilde görevini yapabilmesi önemlidir" açıklamalarının ön plana çıkarıldığı değerlendirmelerde, AB liderlerinin Erdoğan’a demokratik reformlardan geri adım atmama çağrısı yaptığı dile getirildi.

İşte uluslararası basının Erdoğan değerlendirmeleri:

BBC:

AB, Erdoğan'a demokratik reformlar konusunda bastırıyor. AB liderleri, Recep Tayyip Erdoğan'a, demokratik reformlardan geri adım atmama çağrısından bulundu.

Erdoğan ise attığı adımları, “Yargı belirlenin görev ve yetkilerinin dışına çıkmamalıdır" diye savundu.

Daily Telegrapth:

Türkiye Başbakanı yargı ve güvenlik güçlerine karşı başlattığı tartışmalı girişimden geri adım atmamakta direnirken, Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Erdoğan'a elde edilen demokratik kazanımlardan geri adım atmamanın ve yargının herhangi bir ayrımcılık ve önyargıdan bağımsız olarak, şeffaf ve tarafsız bir şekilde görevini yapabilmesinin önemli olduğunu söyledi.

The Guardian:

Türk Başbakanı'nın polis ve yargının üst kademelerini tasfiye etme girişimi, Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel ziyaretinde ilk uluslararası eleştiri duvarına tosladı. Brüksel, Erdoğan'dan tartışmalı yasa tasarısını Avrupa standartlarına göre yeniden yazmasını istedi.

Erdoğan'a, yürütmenin hakim ve savcılar üzerindeki gücünü artıran tasarının Avrupa normlarına ve kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olduğu söylendi. Başbakan ise kuvvetler ayrılığına bağlı olduğunu savunarak geri adım atmadı.

Financial Times:

Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de, Avrupa'nın endişe ifadelerine karşı AB'ye şov yapmaktan kaçındı. AB, Erdoğan'ın, Adalet Bakanlığı'na hakim ve savcılar üzerinde geniş yetkiler veren tasarıya karşı endişelerini bildirdi.

Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, “Daha önceki kazanımlardan geri adım atmamak ve yargının herhangi bir ayrımcılık ve önyargıdan bağımsız olarak, şeffaf ve tarafsız bir şekilde görevini yapabilmesi önemlidir" dedi.

UPI:

AB yetkilileri Türkiye'deki demokrasinin gidişinden endişeli. Liderler yargı ve medyanın bağımsızlığı konusundaki endişelerini Erdoğan'a ilettiler.

Reuters:

Beş yıldır ilk kez Brüksel'i ziyaret eden Türkiye Başbakanı, yargı ve polise yönelik operasyonlar nedeniyle AB liderlerinin sert eleştirilerine hedef oldu. AB liderleri Erdoğan'a kaygılarını iletti.

New York Times:

Yolsuzluk skandalı ve giderek artan otoriterlik suçlamalarıyla karşı karşıya bulunan Recep Tayyip Erdoğan'ın beş yıl sonraki ilk Brüksel ziyareti bundan daha kötü şartlarda yapılamazdı.

Erdoğan'ın Brüksel ziyareti öncesinde konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'de polis ve yargıya karşı girişilen tasfiye operasyonunun, bu ülkenin Avrupa Birliği'ne katılma şansını azalttığını söyledi.

Steinmeier, Brüksel'de, “Avrupalıların henüz cevabını alamadığı birçok soru var. Türkiye'nin hukukun üstünlüğü kuralına dönmesi yapılabilecek bir şey değil, yapılması zorunlu olan bir şeydir" dedi.

Voice Of America:

Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel ziyareti, Türkiye'nin üyelik sürecini rayına oturtmak açısından önemli bir adım. Ancak ziyaret, Türkiye'deki gittikçe büyüyen siyasi krizin gölgesinde gerçekleşti.

Detsche Welle:

Türkiye Başbakanı, AB'nin yargı reformlarını yeniden ele alma çağrısına direniyor. Recep Tayyip Erdoğan, yargı konusundaki tartışmalı tasarıdan geri adım atmayacağını söyledi. Erdoğan, Avrupa'nın bu konudaki endişelerini yersiz bulduğunu söyledi.

France 24:

Türkiye Başbakanı beş yıl sonra gerçekleştirdiği Brüksel ziyaretinde sert eleştirilerle karşılaştı. Avrupa liderleri, Erdoğan'a, yargı ve polise yönelik tasfiyeler konusundaki endişelerini bildirdi.

Euronews:

Euronews kanalı, daha önce beş yıl süreyle AB'nin Türkiye Büyükelçiliğini yapan Marc Pierini ile bir röportaj yaptı.

Pierini, Türkiye'deki polis ve yargıya yönelik operasyonları nasıl değerlendirdiği şeklindeki bir soruya, “Eğer 2.000 polisi ve hatta savcıları tasfiye eder, kanunları, düzenlemeleri değiştirirseniz, ben de bunun suçun ikrarı anlamına geldiğini söylerim. Maalesef Türkiye'de alınan önlemler hukukun üstünlüğünü bozmaya yönelik önlemler. Burada, yani Brüksel'deki görüşmelerde adalet ve haklar konuları ön plana çıktı" dedi.

El Cezire:

Beş yıldır Brüksel'i ilk kez ziyaret eden Türkiye Başbakanı, yargı ve polise yönelik tasfiyeler nedeniyle AB liderlerinin sert eleştirilerine hedef oldu.

AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Erdoğan'ı, hukukun üstünlüğüne yargı bağımsızlığına saygı göstermenin demokrasinin temel ilkelerinden ve AB üyeliğinin temel koşullarından biri olduğunu söyledi.

Barroso, “Sorun ne olursa olsun, bu sorunların çözümünün hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı ilkesine saygı çerçevesinde olması gerektiğine inanıyoruz" dedi.